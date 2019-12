Die schnellste Bernerin, Beni statt «Pudi» und Mailänderli für alle

Die Budgetdebatte ist ja bisweilen eine zähe Angelegenheit. Da wird so leidenschaftlich wie langfädig um winzige Beträge gefeilscht. Erfrischend zackig war im Gegensatz dazu der Entscheid, den der Kantonsrat am Montagmorgen fällte, bevor er erneut ums Geld feilschte. Er wählte im ersten Wahlgang Dominika Blonski zur neuen Datenschützerin. Das passt durchaus zur 37-Jährigen, die hörbar aus Bern kommt. Von ihrer Herkunft dürfe man sich nicht täuschen lassen, sagt Blonski: «Ich bin eine schnelle Bernerin.» Nimmt man das Tempo, mit dem sie diesen Satz äussert, zur Referenz, dann müssen sich jene, die mit ihr zu tun bekommen, auf jeden Fall warm anziehen.

Der Krampf der SVP bei der Präsidentensuche

Wahlen stehen auch in der SVP an, und zwar für das kantonale Parteipräsidium. Bekanntlich will Interimspräsident Patrick «Pudi» Walder nicht weitermachen. Doch während sich für den Posten des Datenschützers 15 Personen bewarben, ist der Run auf den Präsidentenposten der SVP dem Vernehmen nach nicht eben gross. Claudio Schmid setzt per Twitter auf Namensvetter Zanetti, doch der sagte schon vor Wochen, er sei nicht interessiert. Gestern hiess es, Hans-Peter Amrein bewerbe sich, doch auch Amrein winkt auf Anfrage ab, er sagt: «Präsident wird Beni Fischer.» Benjamin Fischer, derzeit Präsident der jungen SVP, gibt sich staatsmännisch, verweist auf den nächsten Montag. Dann, einen Tag vor Heiligabend, entscheide die Findungskommission, mehr sage er nicht. Die Kandidatur quasi als Weihnachtsgeschenk? Fischer grinst: «Ja, da hat man dann das Geschenk!»

Mailänderli für alle

Doch zurück zur Budgetdebatte. Geschenke gibts da eher selten, aber sie kommen vor. Die zukünftige Datenschützerin Blonski etwa erhielt letzte Woche drei neue Stellen. Mehr Geld dürfte es morgen Dienstag auch für den Waldschutz geben. Und dann sind da noch die Gschänkli der Parteien. Die EDU verteilt jedes Jahr jedem Parlamentarier ein Gläschen Honig, bedruckt mit einer frohen Botschaft. Heute doppelte die GLP nach: Sonja Gehrig buk zusammen mit Christa Stünzi aus 5 Kilo Mehl, 2,5 Kilo Butter und ebenso viel Zucker, 30 Eiern und 10 Zitronenschalen 220 Mailänderli-Sterne . Nach der Mittagspause lag auf jedem Pult einer. Der grösste Krampf sei dabei nicht die vierstündige Backaktion gewesen, sagt Gehrig, sondern «die Tasche mit den Sternen ins Rathaus zu schleppen».

Und was war der tiefere Sinn der Sterne? Sie können als Dankeschön dafür verstanden werden, dass die GLP seit den Wahlen von allen Seiten als Mehrheitsmacherin hofiert wird, weil sie mal mit Linksgrün, mal mit den Bürgerlichen stimmt – oder anders gesagt, ohne GLP keine Mehrheit. Die Kehrseite der Medaille fasste Claudia Wyssen so zusammen: «Egal, was wir stimmen, eine Seite regt sich auf.»

Transparent-Aktion sorgt für Ärger

Aufgeregt hat sich auch Claudio Schmid, und zwar über fünf «radikal Linke», die am letzten Montag für ein paar Minuten Transparente gegen den Rosengartentunnel aus den Fenstern im ersten Stock des Rathauses hielten. «Das ist nicht erlaubt», sagt Schmid. Später doppelte er per Twitter nach, das sei ein «politisches Verbrechen» und müsse Konsequenzen haben.

Der Grüne Urs Dietschi, der an der Aktion beteiligt war, wusste nichts vom Verbot. Schmids Ärger nimmt er gelassen: «Jä nu, ein bisschen politischer Ungehorsam gegen ein derartiges Projekt kann nicht schaden.» Mit dabei war auch Jungsozialistin Hannah Pfalzgraf. Sie sagt: «Das Rathaus ist ein politisches Gebäude, warum also nicht politische Botschaften anbringen?» Tatsächlich gestattet die Hausordnung keine politischen Botschaften in Form von Transparenten und dergleichen im Rathaus. Nicht einmal Applaus von der Tribüne ist erlaubt. Mit Konsequenzen müssen die «radikal Linken» indes kaum rechnen. Ausser vielleicht mit einem unangenehmen Gespräch mit den jeweiligen Fraktionschefs. Urs Dietschi jedenfalls musste bereits bei Esther Guyer antraben, die über die Aktion «not amused» war: «Das geht nicht. Auch wenn der Tunnel Mumpitz ist.»