Die tote Frau war wohl die Täterin

Als die alarmierten Rettungskräfte am gestrigen Montagnachmittag in einem Haus in Küsnacht eintrafen, fanden sie dort eine leblose Frau und ihren schwer verletzten 90-jährigen Ehemann. Laut Polizei gab es keine Hinweise, dass ausser dem Paar noch weitere Personen als Täter in Frage kamen. Alles deutete auf einen sogenannten erweiterten Suizid.

Dieser Verdacht hat sich nun verdichtet, wie der «Blick» meldet und die Zürcher Staatsanwaltschaft bestätigt – allerdings mit anderen Vorzeichen, als zunächst vermutet. Gestützt auf die Situation am Tatort, Spurenauswertungen, eine Obduktion und erste Befragungen sei davon auszugehen, dass die Ehefrau zuerst versucht hat, ihren Mann zu töten und dann sich selbst gerichtet hat. Die Hintergründe sind Gegenstand weiterer Abklärungen.

(hub)