Die Zürcherinnen und Zürcher sind bereit zu helfen

Eigentlich ist Verena Lauriston noch gut auf den Beinen. Doch der Hausarzt hat der 74-Jährigen zu Wochenbeginn geraten, zu Hause zu bleiben. Ihr Immunsystem sei angeschlagen, zudem nimmt sie Medikamente wegen ihrer Rückenschmerzen. Lauriston reduziert deshalb seit einigen Tagen die Gänge aus ihrer Wohnung in Zürich-Altstetten. Doch wie soll sie das langfristig organisieren? Wer könnte für sie einkaufen? Auf einem Plakat an ihrem Hauseingang fand sie eine Telefonnummer.

Seither ist Lauriston mit der 34-jährigen Jennifer Sippel in Kontakt. Diese ruft sie einmal täglich an, fragt, was ihr fehlt, kauft für sie ein. Sippel hat sich online der Gruppe «Nachbarschaftshilfe Kreis 9» angeschlossen, wo Dutzende Freiwillige in einem Chat ihre Hilfe anbieten.

500 Schweizer Gemeinden

In der Stadt und im Kanton Zürich haben sich innert weniger Tage Dutzende solcher Gruppen gebildet. 106’000 Leute haben in den vergangenen Tagen die die Website Hilf-jetzt.ch aufgerufen, die schweizweit grösste Sammelseite. Sie finden dort, eingeteilt in über 500 Gemeinden und Postleitzahlen, das Angebot in ihrer Ortschaft. Um zu helfen oder Hilfe zu finden.

Mehrere Anfragen bei den lokalen Ablegern zeigen jedoch: Es gibt derzeit noch um ein Vielfaches mehr Helfer als Leute, die Hilfe benötigen. «Die Solidarität ist schön», sagt Alessandro Iacono von Hilf-jetzt.ch. «Doch wir fokussieren derzeit darauf, jene zu erreichen, die dringend Hilfe benötigen.» Zusammen mit den Campaignern Dani Graf und Marco Kistner hat Iacono die Seite Hilf-jetzt.ch initiiert.

«Viele ältere Leute trauen sich nicht, um Hilfe zu fragen», sagt Michelle Rickenbach, die die unabhängige Nachbarschaftshilfe im Kreis 4 und 5 gegründet hat. Zwar gebe es seit Anfang Woche in vielen Gruppen täglich mehr Kontakte zwischen Helfenden und Leuten, die Hilfe benötigen. «Wir sind bereits 650 Helferinnen in unserer Gruppe», sagt sie. Doch weil gewisse Leute nicht im Internet sind, erreichten sie diese gar nicht.

«Wir fokussieren derzeit darauf, jene zu erreichen, die dringend Hilfe benötigen.»Alessandro Iacono, hilf-jetzt.ch

Um dem entgegenzuwirken, hat Hilf-jetzt.ch auf der Website Flyer zum Download bereitgestellt, die die Helfer ausdrucken und in den Quartieren aufhängen können. Darauf sind auch Telefonnummern zu finden – so wie das in Altstetten der Fall war. Geplant ist seitens Hilf-jetzt.ch auch eine Hotline. Langsam kämen die Aktionen in Gang. «Bei uns kommen seit Anfang Woche täglich mehr Anfragen rein», sagt Rickenbach.

Dübendorf in Zonen aufgeteilt

Besonders gut organisiert ist Urs Oettli von der neu gegründeten Nachbarschaftshilfe Duebendorf-hilft.ch. «Um die Leute zu erreichen, geben wir der Spitex Flyer mit und hängen Plakate in den Quartieren auf», sagt er. Oettli hat die Nachbarschaftshilfe in Dübendorf innert weniger Tage mit seiner Frau Melanie und Franziska Wick auf die Beine gestellt. Seither hat er die Gemeinde in fünf Zonen aufgeteilt und in jeder Zone Koordinatoren bestimmt. Mehr als 80 Leute hätten bereits ihre Hilfe angeboten, ein Dutzend Leute Hilfe gesucht.

Oettli, der ein kleines Geschäft für Bodenbeläge führt, ist auch in Kontakt mit Hilf-jetzt.ch und die Gruppe in Dübendorf dort aufgelistet.

Um die die gebotenen Sicherheits- und Hygienestandards gewährleisten zu können, bekommen alle Helfer ein Merkblatt mit Sicherheitsmassnahmen ausgehändigt. Dort heisst es etwa: Wenn nicht anders möglich, seien Einkäufe vor der Haustür zu deponieren. Das gilt für alle Gruppen in allen Regionen.

So macht es auch Jennifer Sippel bei Verena Lauriston in Altstetten. Sie stellt die Säcke vor die Haustür und wartet, bis Frau Lauriston aus dem Haus tritt. In einem Abstand von sechs Metern tauschen sie dann ein paar Worte aus. «Der Kontakt wird bleiben», sagt Sippel.