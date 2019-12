Die «Züri-Seilbahn» schwankt

2 Masten, 18 Kabinen für 432?Passagiere, die über dem ­Zürichsee eine 360-Grad-Rundumsicht geniessen – ein «Erlebnis, von dem die nächste Generation noch hören wird». So hatte die Zürcher Kantonalbank die Seilbahn angekündigt, die sie der Bevölkerung zu ihrem 150-Jahr-Jubiläum 2020 schenken will.

Ob aus dieser Vision Realität wird, ist nun aber ungewiss.

Wie «Lokalinfo» zuerst berichtete, hat das Prestigeprojekt der Bank einen Rückschlag er­litten: Das Baurekursgericht des Kantons Zürich hat den Gestaltungsplan der Seilbahn am 13. Dezember aufgehoben. Es gab damit einer ganzen Schar von Seilbahngegnern recht.

Hauptkritikpunkt des Rekursgerichts, das mit einem SVP-, einem FDP- und einer GLP-Richterin besetzt war, ist die fehlende raumplanerische Legitimierung des Grossprojekts. Zwar war die Bahn im regionalen Richtplan eingetragen, was der Zürcher ­Regierungsrat abgesegnet hatte. Allerdings fehlt ein Eintrag im übergeordneten kantonalen Richtplan, den der Kantonsrat hätte gutheissen müssen. Die Frage «regional oder kantonal» ist nun Juristenfutter – sowohl die Experten des Kantons wie auch die ZKB selbst hatten darauf vertraut, dass ein regionaler Eintrag genügen würde. Und wurden nun auf dem falschen Fuss erwischt.

Hohe Anwaltskosten

Entsprechend erfreut ist Martin Maletinsky, der Präsident der IG Seebecken Seilbahnfrei: Der Gondelgegner sagt dem TA, er sei schon etwas überrascht, das dieses formale Argument gestochen habe. «Aber klar – der Entscheid ist für uns ein riesiger Erfolg und ein schönes Vorweihnachtsgeschenk.»

Der Einsatz von 60'000 Franken an Spendengeldern für den Rechtsanwalt habe sich gelohnt. Wie es weitergehe, hänge davon ab, zu welchen Schritten sich die ZKB entscheide. Maletinsky: «Falls die Gegenseite das Urteil akzeptiert, dürfte das Thema Seilbahn erledigt sein. Und die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner sowie alle Menschen, denen das Natur und Landschaftsbild des Seebeckens ein Anliegen ist, können aufatmen.»

Angesichts der Dimensionen des Projekts könne man keine Ausnahme ­gewähren, ­schreiben

die Richter.

Die ZKB will den Entscheid auf Anfrage nicht kommentieren und prüft das Urteil nun. Identisch äussert sich die Zürcher Baudirektion, die den gekippten Gestaltungsplan erlassen hatte.

Geht es nach den Seilbahnbefürwortern, soll die Kantonalbank nicht etwa aufgeben, sondern weiterkämpfen: «Erstens ist die Seilbahn ein gutes Projekt. Und zweitens überrascht mich die Begründung, dass es dafür einen Eintrag im kantonalen Richtplan brauchen soll», sagt Severin Pflüger, Präsident der städtischen FDP.

Stadt ist weiterhin positiv

Auch die Stadt Zürich stärkt der ZKB den Rücken, allerdings ­verklausuliert: «Wir haben die Nachricht vom Entscheid des kantonalen Baurekursgerichts zur Kenntnis genommen», schreibt eine Sprecherin des Präsidialdepartements. Der Stadtrat habe in der Vergangenheit bereits mehrfach signalisiert, dass er der auf fünf Jahre befristeten Seilbahn der ZKB positiv gegenüberstehe. «An dieser Haltung hat sich nichts geändert.» Der Stadtrat setze sich für eine quartier- und umweltverträgliche Realisierung der Züri-Bahn ein.

«Besonderer Schutz»

Es gab nebst dem formellen auch einen inhaltlichen Grund, weshalb das Baurekursgericht die Einsprachen gegen den Seilbahn-Plan guthiess: der See. Die Richter schreiben vom «besonderen Schutz», den das Gewässer raumplanerisch geniesse. Bauvorhaben auf Seegebiet unterlägen einer strikten Bedarfsprüfung: «Dem hält das ­Interesse an der Züri-Bahn (­Jubiläum der ZKB) am Freizeitbetrieb nicht stand.»

Ausnahmen gebe es zwar, aber eine solche könne man angesichts der Dimensionen des Projekts nicht gewähren – auch weil es mit Auf- und Abbau rund sieben Jahre dauere. Dass die Bahn nicht für unbeschränkte Zeit geplant sei, ändere daran nichts.

Zu den Siegern gehören nebst rekurrierenden Privatpersonen die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz und der VCS Zürich, der im Seilbahnprojekt ein «unzulässiges Polit-Powerplay» von Kanton und Stadt sieht. «Ein solches Vergnügungsbähnli hält einer strengen Prüfung nun mal nicht stand», sagt Geschäftsführerin Gabi Petri.

Der Entscheid kann jetzt ans Verwaltungsgericht und danach ans Bundesgericht weiterge­zogen werden. Dies bedeutet, je nach Umständen, eine Verzögerung um Monate oder Jahre. Und: Neben dem kantonalen Prozedere gibt es auch noch ein Plangenehmigungsverfahren auf Bundesebene. Auch dort warten mehrere Gerichtsinstanzen.