Dietiker Unfallfahrer verhaftet

Ein 20-jähriger Lenker hat am Samstagabend in Dietikon einen schweren Unfall verursacht. Er geriet auf der Bernstrasse mit seinem BMW auf die Gegenfahrbahn und prallte in einen korrekt entgegenkommenden Ford. Dessen 42-jährige Lenkerin und ihre vierjährige Tochter wurden beim Aufprall lebensgefährlich verletzt.

Heute Montag hat die Polizei den fehlbaren Lenker verhaftet. Zudem hat die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen den Mann eröffnet, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Zürich gegenüber «Blick» sagt. Es wird geprüft, ob beim Mann ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten vorliegt.

600 PS, ausgeliehen



Der Fahrer und sein Mitfahrer wurden beim Aufprall nur leicht verletzt. Gemäss einem Augenzeugen sollen die beiden nach dem Unfall nur geraucht und keine Hilfe geleistet haben. Die beiden Fahrzeuge erlitten beim Unfall Totalschaden.

Beim Unfallfahrzeug soll es sich gemäss Blick um einen BMW M5 mit 600 PS handeln. Das Fahrzeug hatte der Fahrer nur ausgeliehen. Der Besitzer überliess es ihm, weil er derzeit in den Ferien weilt und der Fahrer mit seiner Tochter befreundet ist. Der Besitzer des Autos zeigte sich schockiert über den Unfall. Er fügt an, dass auf der Strasse aber immer der Lenker die Verantwortung trage. (ema)