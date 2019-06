E-Bike-Fahrer stirbt nach Unfall

Der E-Bike-Fahrer, der am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden ist, ist am Sonntagabend im Spital gestorben. Dies vermeldete die Kantonspolizei Zürich heute Montag. Der 80-Jährige war am Samstag um 16.00 Uhr auf der Alten Landstrasse Richtung Horgen von einem 38-Jährigen mit einem Lieferwagen und Anhänger überholt worden. Dabei wurde der E-Bike-Fahrer von der Fahrzeugkomposition gestreift und kam zu Fall. Trotz des getragenen Helmes erlitt der Mann schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung war der Verunfallte ins Spital gebracht worden.