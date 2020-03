Ein kurzer Appell an die Corona-Zweifler

Es gibt sie, die Corona-Skeptiker. Sie sind nicht wenige. Man findet sie in den Kommentarspalten der Onlinemedien, man hört ihre Diskussionen im S-Bahn-Abteil nebenan. Alles nur ein Hype. Aufgebauscht. Mediendrama. «Hört endlich mit diesem Theater auf! Es huere Gschiss, sorry!», schreibt einer zum jüngsten Lagerapport von SVP-Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli auf deren Facebook-Seite.

Sorry zurück, liebe Kommentierer, aber ihr liegt falsch.

Der Gedankengang ist zwar verständlich. Ich kenne auch niemanden persönlich, der am Virus erkrankt ist. Im Strassenverkehr sterben mehr Leute als durch Corona. Sogar beim Skifahren! Und deswegen soll ich mir meinen Alltag einschränken lassen? Nicht mehr ans Fussballspiel? Die Frühlingsferien nach Italien soll ich streichen?

Es gibt viele Gründe für diese Haltung. Erstens ist das Virus unsichtbar. Während einer Pandemie brennen keine Wälder – was man in den Medien sieht, sind die Bilder der Reaktion auf die Gefahr: Mediziner in Schutzanzügen, ein entvölkertes Venedig. Irgendwie unheimlich, aber auch irgendwie unkonkret.

Zweitens ist die Schwere der Bedrohung ungewiss. Die Fachleute denken in Szenarien. Im leichtesten Fall sterben in der Schweiz einige wenige Personen, im schlimmsten Fall Zehntausende. Wie es herauskommen wird? Weiss niemand.

Das Problem ist also: Ich muss mir einen Eingriff in meine persönliche Freiheit gefallen lassen, um die Gefahr für die Sicherheit aller in den Griff zu bekommen.

Was kompliziert klingt, prägt schon heute unseren Alltag. Innerorts fährt man Tempo 50, weil ansonsten die Zahl der Verkehrstoten rapide ansteigt. Ans Steuer mit über 0,5 Promille: verboten, weil zu riskant.

Die Corona-Erkrankung ist ein neues Phänomen, also sind auch die Regeln zur Bekämpfung neu. Es gibt aber Forscher, die ein Berufsleben lang nichts anderes getan haben, als sich exakt mit diesem Problem auseinanderzusetzen. Und ihre Alltagsrezepte sind erstaunlich simpel: Hände waschen, Hände schütteln vermeiden, Abstand halten, in die Armbeuge husten, bei Fieber und Husten zu Hause bleiben.

Es wird noch Wochen oder Monate dauern, bis wir wissen, wie schlimm die Epidemie tatsächlich sein wird. Können wir uns, liebe Skeptikerin, lieber Skeptiker, in der Zwischenzeit darauf einigen, die Empfehlungen der Ärzte einzuhalten?

Denn warten kann Menschenleben kosten.