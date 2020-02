Erster Corona-Fall in Zürich

Kurz nachdem der Zürcher Corona-Krisenstab mit Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli, Kantonsarzt Brian Martin, Unispital-Hygienearzt Hugo Sax und Ärztepräsident Josef Widler am Donnerstagmittag vor den Medien das richtige Verhalten bei einem Verdachtsfall erläutert haben und meldeten, es gebe im Kanton Zürich noch keine Corona-Patienten (zum Bericht), ist alles anders.

Die Runde wurde gleich nach der Medienorientierung in Kenntnis gesetzt, dass es nun doch einen Fall gibt, erzählt Kantonsarzt Martin auf Anfrage. Eine «etwa 30-jährige Frau» wurde am Nachmittag positiv getestet, schreibt die Gesundheitsdirektion in einer Mitteilung. Die Bestätigung durch das nationale Referenzlabor in Genf steht allerdings noch aus. Sie wäre die Schweizer Corona-Patientin Nummer 6.

Die Frau ging falsch vor

Die Frau war bis vor einer Woche in Mailand gewesen – ähnlich wie der 70-jährige Tessiner, der als Schweizer Fall Nummer 1 gilt. Die rund 30-Jährige ist am vergangenen Montag, 24. Februar, erkrankt.

Sie ging dann in eine Hausarztpraxis und wurde dort untersucht und getestet. Darauf wurde sie ins Stadtspital Triemli versetzt, wo sie nun isoliert ist. Das ist nicht das richtige Vorgehen, denn nun hat sie weitere Personen gefährdet. Richtig wäre gewesen, dem Hausarzt zu telefonieren, und dieser hätte sie dem Spital vermitteln sollen.

Mehrere Bezugspersonen in Quarantäne

Gemäss Martin sind die engsten Kontaktpersonen der Frau in Quarantäne. Es sei ein glücklicher Zufall gewesen, das man alle Personen hat kontaktieren können, aber durch das falsche Vorgehen seien es mehr als im Normalfall gewesen. Diese Personen werden eng beobachtet. Sobald sie Symptome wie Fieber, Atmungsbeschwerden oder Husten haben, kommen sie ebenfalls ins Spital und werden abgeklärt. Wie viele Personen das sind, sagt Martin nicht. Aus seinen Ausführungen kann aber geschlossen werden, dass es ein gutes Dutzend ist.

Weitere Personen, die ebenfalls Kontakt zur Frau hatten, aber nicht so eng bei ihr waren, werden von sogenannten Contact Tracern ermittelt und abgeklärt (hier mehr zum Thema). Ob der Arzt oder die Ärztin der Patientin ebenfalls in Quarantäne ist, sagt Martin aus persönlichkeitsrechtlichen Grünen nicht.

