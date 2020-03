«Es war unmöglich, Abstand zu halten»

Social Distancing – also einen Abstand von ein bis zwei Metern zu anderen Menschen einzuhalten – ist eine der Massnahmen, mit denen man die rasante Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen will. Am Flughafen Zürich scheint sich diese Methode nicht durchzusetzen, wie ein Flugpassagier am Donnerstagabend beobachtete.

Er reiste in einem A380 aus Dubai an. «Im Flieger kann man den nötigen Abstand natürlich nicht einhalten, aber als wir ausgestiegen sind, ging das Gedränge weiter», schildert er die Situation. Zwar habe das Flughafenpersonal versucht, die Passagiere bei den Rolltreppen auf Abstand zu halten. Aber schon beim Einstieg in die unterirdische Skymetro, die das Dock E mit dem Airside Center des Flughafens verbinde, sei es erneut zu Staus gekommen.

Dicht an dicht in der Metro

Eine Angestellte des Flughafens habe die Personen auf die beiden Wagen der vollautomatischen Metro aufgeteilt. In der U-Bahn selbst seien alle dicht an dicht gestanden. «Wir haben versucht, Abstand zu halten, aber das war unmöglich», sagt der Flugpassagier.

Er habe die Heimreise in die Schweiz über mehrere Flughäfen angetreten. «Überall gab es Vorrichtungen und Massnahmen, um genügend Distanz zwischen den Passagieren zu wahren. Nur in Zürich habe ich nichts dergleichen gesehen.» Auch Apparate, mit denen die Körpertemperatur der Fluggäste automatisch gemessen werden könne, habe er nur an anderen Flughäfen ausgemacht. «Dass in der Schweiz keine solchen Vorkehrungen getroffen werden, um die Einreise von Erkrankten zu verhindern, erstaunt mich sehr. Ich finde das erschreckend.»

Ohne BAG-Verordnung gehts nicht

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) sei dafür zuständig, die automatische Erfassung der Körpertemperaturen oder das Fiebermessen von Passagieren vorzuschreiben, erklärt Flughafensprecherin Raffaela Stelzer. «Sobald das BAG diese Massnahmen anordnet, werden sie am Flughafen umgesetzt.»

Der Flughafen lege grossen Wert darauf, die Hygiene- und Verhaltensempfehlungen vom BAG umzusetzen und die Anweisungen vom Bundesrat bezüglich «Abstand halten» einzuhalten. «Unsere Mitarbeitenden vor Ort tun ihr Möglichstes, damit sich keine Schlangen bilden», sagt Stelzer. Airport Guides seien im Einsatz, um die Passagiere und Besucher auf die Empfehlungen aufmerksam zu machen und Reisende zu bitten, Distanz zu wahren.

Zudem sei man laufend daran, die Passagierflüsse zu optimieren, damit sich Szenen wie jene von gestern am Dock E und in der Skymetro nicht wiederholten. Man achte auf «Awareness» in allen Bereichen und habe an vielen Stellen gut sichtbar die Empfehlungen des BAG aufgehängt und appelliere an die Selbstverantwortung aller Mitarbeitenden, Passagiere und Besucher, diese auch einzuhalten, sagt Stelzer.

Forderung nach Fiebermessen

Die ankommenden Flugpassagiere und Crews strenger zu kontrollieren, forderte die in Zürich ansässige Stiftung gegen Fluglärm bereits am 9. März. Die offenen Flughäfen seien ein Einfallstor in die Schweiz für das Coronavirus, schrieb sie in einem Communiqué. Jean-Pierre Schiltknecht, Flugfachmann der Stiftung, bezeichnete eine Temperaturmessung bei Passagieren und Crew gleich nach der Landung als «einzige Möglichkeit, bei einem Verdachtsfall mittels Quarantäne eine mögliche Weiterverbreitung zu verhindern.»

In Fachkreisen ist diese Massnahme jedoch umstritten. Sie würde eine falsche Sicherheit vortäuschen, denn mit dem Virus infizierte Menschen können auch völlig fieberfrei sein. Hinzu käme, dass sich beim Messen des Fiebers aller Passagiere und Crewmitglieder erneut Schlangen bilden könnten.

Dass gerade in Situationen, wo Passagiere warten müssen, das Social Distancing nicht eingehalten wird, zeigte sich auch am Donnerstagabend im Flughafen: Vor der Passkontrolle habe erneut ein Gedränge geherrscht, schildert der Fluggast die Situation.

Am Donnerstagmorgen hat man zwar einen tröpfchenweisen Einlass in die Skymetro im Dock E durchsetzen wollen, wie eine andere Rückkehrerin berichtet, dafür mussten die Reisenden 45 Minuten auf die U-Bahn warten – dicht gedrängt in der Schlange.