ETH muss ihrer Kritikerin den Anwalt bezahlen

Führungsmängel, Sexismus und Korruption: Die Vorwürfe an die Adresse der ETH Zürich wogen schwer. Physikprofessorin Ursula Keller hatte sie 2018 in einem Interview geäussert, nachdem ihre Kollegin Marcella Carollo entlassen worden war (mehr dazu finden Sie hier). Die ETH leitete eine Administrativ-Untersuchung ein, um die Vorwürfe zu untersuchen. Keller nahm daran teil, allerdings ohne dazu explizit aufgefordert worden zu sein. Sie habe mit ihren Aussagen den Blickwinkel erweitern, begründete sie dies. Um rechtlich abgesichert zu sein, nahm sich Keller in dieser Zeit einen Anwalt.

Die Kosten dafür, rund 9300 Franken, stellte Keller daraufhin der ETH in Rechnung. Doch die weigerte sich, die Rechnung vollständig zu bezahlen. Statt 9300 Franken wollte sie nur 2000 Franken übernehmen. Schliesslich sei Keller nicht zur Teilnahme aufgefordert worden, sondern habe freiwillig an der Untersuchung teilgenommen. Keller ist nach Ansicht der ETH zudem «keine Whistleblowerin, sondern hat ihre Vorwürfe in den Medien ausgebreitet».

Nur 3500 statt 9300 Franken

Keller rekurrierte bei der ETH-Beschwerdekommission, erhielt dort aber ebenfalls eine Absage. Daraufhin zog Keller vor das Bundesverwaltungsgericht. Aus dem heute Donnerstag publizierten Urteil geht hervor, dass Keller nun doch mehr als 2000 Franken erhält. Allerdings nicht wie von ihr gefordert 9300 Franken sondern nur 3500 Franken – aber immerhin gleich viel wie die Befragten, die zu einer Aussage aufgefordert wurden.

Keller habe einen wesentlichen Teil zur Wahrheitsfindung beigetragen, urteilt das Gericht.

Für das Bundesverwaltungsgericht spielt es keine Rolle, ob Keller zu einer Befragung aufgeboten wurde oder nicht. Sie habe einen wesentlichen Teil zur Wahrheitsfindung beigetragen. Die Ungleichbehandlung lasse sich nicht rechtfertigen. Dass Kellers Hinweise im Bericht dann keine Beachtung fanden, ändert daran nichts, wie das Bundesverwaltungsgericht weiter schreibt. Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig.

Untersuchung entlastet ETH

Im Juli 2019 wurden die Ergebnisse der Administrativ-Untersuchung veröffentlicht. Der Bericht zeichnete ein anderes Bild, als Keller es geschildert hatte und entlastete die ETH (lesen Sie hier mehr dazu). Im Physikdepartement der ETH Zürich seien die Regeln eingehalten und die Mittel «rechtmässig, sachgerecht und hinreichend transparent verteilt» worden, hiess es damals seitens der ETH. Es gebe keine Diskriminierung bei der Besetzung von leitenden Funktionen und keine Hinweise auf Korruption oder Amts- und Machtmissbrauch. (hub)