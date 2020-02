Events abgesagt, aber Schulen bleiben offen

Anja und Peter haben die Nachricht zwei Minuten vor der Busabfahrt erfahren: In der Schweiz sind wegen des Coronavirus alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen verboten. So auch das Konzert der deutschen Band Annen May Kantereit im Hallenstadion am Freitagabend, zu dem das Paar aus Ostbayern gehen wollte. «Wir kamen uns vor wie in einem Katastrophenfilm und dachten: ‹Das passiert jetzt nicht wirklich›», erzählt Anja. Sie stiegen trotzdem in den Bus ein und übernachteten bei einem befreundeten Paar in Zürich, mit dem sie auf das Konzert gehen wollten.

Wie alle anderen Kantone muss auch Zürich die Vorgaben des Bundes umsetzen. «Alle Veranstaltungen mit weniger als 1000 Menschen können durchgeführt werden», sagte der Zürcher Kantonsarzt Brian Martin am Freitag an einer Medienkonferenz. Weiter will der Regierungsrat momentan nicht gehen. Der Bund hat es den Kantonen offen gelassen, Bewilligungen für Anlässe mit weniger Personen zu verlangen. Im Kanton Aargau etwa müssen Events ab 150 Teilnehmenden bewilligt werden. In Zürich gibt es bis kommenden Montag keine weiteren Einschränkungen. Dann wird die Lage neu beurteilt.

Noch keine Ausbreitung

Neben Kantonsarzt Martin traten am Freitag Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP), Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) und Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) sowie Thomas Würgler, Kommandant der Kantonspolizei, vor die Medien. Rickli machte gleich zu Beginn klar: «Die Bevölkerung im Kanton Zürich muss sich noch immer keine Sorgen machen.» Auch wenn inzwischen ein zweiter Zürcher Corona-Fall bekannt geworden ist, spricht der Regierungsrat noch von keiner Ausbreitung des Virus.

Mit dem Verbot von Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern will der Bundesrat vor allem verhindern, dass Menschen aus Regionen im Ausland anreisen, in denen die Ausbreitung des Coronavirus schon weiter fortgeschritten ist. Für viele ausländische Besucherinnen und Besucher des Konzerts von Annen May Kantereit dürfte diese Meldung allerdings zu spät gekommen sein. Die vom Bund verordnete Massnahme dauert noch bis 15. März.

«Wir haben keinen Notstand, keine ausserordentliche Lage.»Thomas Würgler, Polizeikommandant

Regierungsrat Mario Fehr geht davon aus, dass sich die Veranstalter in Zürich an die Vorgaben halten werden und keine zusätzlichen Massnahmen nötig sein werden. Die aktuelle Lage bringe die Kantonspolizei nicht weiter aus der Ruhe, sagte Kommandant Würgler: «Wir haben keinen Notstand, keine ausserordentliche Lage.» Man sei auf solche Situationen vorbereitet und habe entsprechende Szenarien auch schon übungshalber durchgespielt.

«Unser Konzept passen wir nun jeweils der aktuellen Lage an», sagte Würgler. Besprochen wird dies in der Kantonalen Führungsorganisation, in der neben der Kantonspolizei Vertreter aus allen wichtigen Bereichen wie etwa Bevölkerungsschutz, Gesundheits- und Bildungsdirektion oder auch die Gemeindepräsidenten vertreten sind. Das Gremium tagt momentan mehrmals pro Woche und ist auch im engen Kontakt mit dem Bund.

Wichtige Telefonnummern

Spezielle Sofortmassnahmen sind – abgesehen vom Veranstaltungsverbot des Bundes – nicht notwendig. Doch die Sicherheitsdirektion hat gestern eine Hotline für Event-Veranstalter und Gemeinden eingerichtet. Unter der Nummer 0800 044 117 erhalten sie Auskunft rund um Massnahmen zum Coronavirus. Bis gestern Abend um 18 Uhr haben bereits über 100 Personen angerufen – vor allem Veranstalter, wie es bei der Sicherheitsdirektion heisst. Betreut haben das Telefon 20 Polizisten, am Abend übernahmen Zivilschützer die Hotline. Für medizinische Beratung ist das Ärztefon unter 0800 33 66 55 erreichbar.

«Wenn wir erst reagieren würden, wenn die Pandemie ausgebrochen ist, wäre es zu spät.»Brian Martin, Kantonsarzt

Wie die Sicherheitsdirektion hat auch die Gesundheitsdirektion Pläne für Notfallszenarien. «Wenn wir erst reagieren würden, wenn die Pandemie ausgebrochen ist, wäre es zu spät», erklärte Kantonsarzt Martin. Man müsse auf alles vorbereitet sein, auch wenn vieles nicht eintrete, wofür man vorsorgliche Massnahmen getroffen habe.

Anja und Peter aus Ostbayern wollen sich ihren Ausflug nach Zürich nicht verderben lassen. «Vielleicht gehen wir an die Zürcher Fasnacht», sagt Anja. Doch auch da wird ihnen nicht das volle Programm geboten. Der Umzug ist abgesagt. Der Festbetrieb mit dem Kids-Carneval und einem Monsterkonzert auf dem Münsterhof findet aber statt.