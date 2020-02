Ex-SVP-Präsident wechselt zur CVP

Der frühere SVP-Präsident Konrad Langhart wechselt zur CVP, wie er heute an einer Medienkonferenz bekanntgab. Langhart war nach den schlechten Wahlresultaten der kantonalen Zürcher SVP unter Druck geraten und ist - nach einem Wink aus Herrliberg - als Parteipräsident zurückgetreten. Inzwischen ist er auch aus der Zürcher SVP ausgetreten, deren Kantonalpräsident er dreieinhalb Jahre lang war. In den letzten Wochen sass Langhart auf dem sogenannten Schandbänklein, dem äussersten, etwas isolierten Sitz im SVP-Bereich.

Noch kein Parteibeitritt

Langhart wechselt bloss in die CVP-Fraktion. Parteimitglied wird er vorderhand nicht. Er ist nun parteiloser Kantonsrat. «Ich kann so die Erwartungen meiner Wählerinnen und Wähler aus dem Weinland am besten erfüllen», sagte Langhart. Warum gerade die CVP? Er sei und bleibe ein bürgerlicher Politiker. Als Bauer sei ihm die CVP im Umwelt- und Klimabereich am nächsten. Die CVP biete Lösungen aus der Mitte heraus an. «Als Bauer bin ich in den letzten Jahren deutlich grüner geworden, da kann man nicht einfach zu allem Nein sagen.»

Aus Sicht der CVP ist das eine Art «ausgleichende Gerechtigkeit», wie Fraktionspräsdentin Yvonne Bürgin sagte. Bisher litt die CVP unter «fortlaufendem Erfolg». 1999 wechselte der heutige Nationalrat Hans-Peter Portmann von der CVP zur FDP, 2010 Susanne Brunner zur SVP und 2015 Franco Albanese ebenfalls zur SVP. Auf dem Transfermarkt zwischen CVP und SVP führt die SVP nun nur noch mit 2:1. Im Umweltbereich werde die CVP mit dem Wechsel Langharts stärker, sagte Bürgin. «Wir freuen uns auf sein Sachwissen aus der Landwirtschaft.»

SVP-Fraktionspräsident Martin Hübscher zum Wechsel: «Das ist sein Entscheid. Wir erwarten nun von der CVP, dass sie loyal ist und uns den Sitz in der Verkehrskommission zurückgibt.»