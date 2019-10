800'000 Flüchtlinge aus Gran Canaria?

Sieben Kandidierende, zwei Stunden, ein Ziel: Im Kaufleuten-Saal stellten sich am Montagabend die bisherigen Ständeräte Daniel Jositsch (SP) und Ruedi Noser (FDP) ihren Herausforderern: Roger Köppel (SVP), Tiana Angelina Moser (GLP), Marionna Schlatter (Grüne), Nicole Barandun (CVP) und Nik Gugger (EVP). Sie alle wollen am 20. Oktober in den Ständerat und lieferten sich unter der Leitung von TA-Chefredaktorin Judith Wittwer einen Schlagabtausch. Im Zentrum der Diskussion standen die Europafrage und das Klima. Eine Auswahl der Aussagen haben wir überprüft. Die Kandidierenden nahmen es mit den Fakten nicht immer gleich genau.

Daniel Jositsch, SP-Ständerat, sagt:

«Das Rahmenabkommen schränkt die schweizerische Autonomie bei der Gesetzgebung nicht ein.»

Der Check:

Dies stimmt nur formell. Der Entwurf des Rahmenabkommens mit der EU sieht vor, dass die bilateralen Marktzugangsabkommen laufend an wichtige Entwicklung des EU-Rechts angepasst werden. Richtig ist, dass das eidgenössische Parlament und – bei einem Referendum – auch das Volk frei sind, diese Änderungen zu übernehmen. Sollten sie sich dagegen entscheiden, kann die EU den Fall vor das Schiedsgericht ziehen. Falls die Schweiz dort unterliegt, kann die EU «verhältnismässige» Strafmassnahmen ergreifen. Das heisst im Klartext: Übernimmt die Schweiz das EU-Recht nicht oder setzt sie ihr eigenes Recht, das nicht mit den bilateralen Abkommen kompatibel ist, drohen ihr stets Konsequenzen. Und diese könnten den Zugang zum EU-Markt einschränken.

Tiana Angelina Moser, GLP-Ständeratskandidatin, sagt:

«Das Rahmenabkommen betrifft nur fünf Abkommen über den Marktzugang.»

Der Check:

Das Rahmenabkommen würde in der Tat nur einen Bruchteil aller Verträge der Schweiz und der EU betreffen, und zwar fünf von über 120. Allerdings geht es um die wichtigsten und kontroversesten Themen: diejenigen, die den Zugang der Schweiz zum europäischen Markt regeln. Konkret sind das die Abkommen zur Personenfreizügigkeit, zum Landverkehr, zum Luftverkehr, zu den technischen Handelshemmnissen und zur Landwirtschaft. Später könnten mehr Verträge betroffen sein, weil auch alle künftigen Marktabkommen darunterfielen.

Nicole Barandun, CVP-Ständeratskandidatin, sagt:

«Die Lohngleichheit ist für das Gewerbe kein Problem, weil die meisten Branchen einen Gesamtarbeitsvertrag haben.»

Der Check:

Der Bund hat in seiner letzten Studie zum Thema Lohngleichheit das Gegenteil festgestellt: Es gibt in sämtlichen Branchen unerklärliche Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen – ungeachtet dessen, ob ein Gesamtarbeitsvertrag existiert oder nicht. Die Daten stammen von 2016. Wie es beim eidgenössischen Gleichstellungsbüro heisst, seien die Lohnunterschiede häufig ungewollt und würden erst nach einer Analyse entdeckt.

Ruedi Noser, FDP-Ständerat, sagt:

«Auf Gran Canaria leben 800000 Menschen vom Tourismus. Wenn wir nicht mehr zu ihnen fliegen, kommen sie zu uns.»

Der Check:

Das stimmt kaum. Auf Gran Canaria leben zwischen 840 000und 860 000 Menschen. Rund 80 Prozent ihres Bruttoeinkommens stammt aus dem Tourismus, der Rest aus Landwirtschaft und Fischerei. Dass die Menschen aus Gran Canaria zu uns kämen, wenn ihre Einnahmen aus dem Tourismus wegbrechen, ist sehr unwahrscheinlich. Illustrieren lässt sich das am Beispiel Ägypten. Durch Anschläge und die politischen Wirren des arabischen Frühlings haben sich dort die Einnahmen aus dem Tourismus zwischen 2010 und 2014 von gut 10 auf 5Milliarden Euro halbiert. Die Zahl der Einwanderer ist in diesen Jahren zwar auch in der Schweiz stark angestiegen, aber nicht aus der Feriendestination Ägypten. 2018 lebten nur gut 2000 Ägypterinnen und Ägypter in der Schweiz. Allerdings hat die Schweiz die Wirtschaftsförderung für Ägypten in dieser Zeit aufgestockt. Zwischen 2011 und 2016 flossen 84 Millionen Franken. Zusammengefasst heisst das: Menschen aus dem politisch stabilen Gran Canaria werden kaum in Massen in die Schweiz auswandern, wenn wir nicht mehr zu ihnen in die Ferien fliegen.

Roger Köppel, SVP-Ständeratskandidat, sagt:

«China produziert neun Milliarden Tonnen CO 2 .»

Der Check:

Diese Aussage stimmt: China stösst seit 2011 jährlich mehr als neun Milliarden Tonnen CO 2 aus. Inzwischen sind es beinahe 10. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 verbrauchte die Schweiz 39,2 Millionen Tonnen CO 2 . Diese Daten halten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der Website «Our World in Data» fest. China will seine CO2-Emissionen ab 2030 rapide senken.

Marionna Schlatter, Ständeratskandidatin Grüne, sagt:

«Wir haben schon letztes Jahr fast 10 Prozent unserer Fichten und Buchen verloren.»

Der Check:

Schlatter bezieht sich auf Studien der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), wie sie auf Anfrage sagt. Diese zeigen, dass sich der sehr trockene Sommer 2018 tatsächlich negativ auf die Schweizer Wälder ausgewirkt hat, vor allem in der Nordwestschweiz und im Mittelland. Die Laubbäumen seien dort meist direkt durch die Trockenheit beschädigt worden, sagt Reinhard Lässig von der WSL. Bei den Fichten komme der Borkenkäferbefall hinzu, der vielen von der Trockenheit geschwächten Bäumen stark zusetze. Die von Schlatter angeführten 10 Prozent liessen sich mit ihren Daten aber nicht verifizieren, sagt er. Auch Sabine Braun vom Institut für Angewandte Pflanzenbiologie AG kann sie nicht direkt bestätigen. Insgesamt habe man auf den Beobachtungsflächen im ganzen Land bei den Buchen 2,5 Prozent stark geschädigte Bäume festgestellt und bei den Fichten 5,9 Prozent, wovon 4,7 Prozent abgestorben sind. Sowohl Lässig als auch Braun betonen aber die grossen regionalen Unterschiede.

Nik Gugger, EVP-Ständeratskandidat, sagt:

«EVP-Nationalrat Paul Zigerli hat schon 1944 den Gewässerschutz zum Thema gemacht.»

Der Check:

Das ist richtig. Paul Zigerli, Zürcher EVP-Nationalrat von 1943 bis 1956, kämpfte damals tatsächlich bereits für den Gewässerschutz. Auf seinem Engagement basiert die spätere Bundesgesetzgebung über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung.