Für den Zürcher Tourismus wird der April kritisch

Äusserst erfreuliche Zahlen haben die Verantwortlichen rund um den Zürcher Tourismus zu feiern – eigentlich. Die Rekorde aus dem letzten Jahr stiessen an der Medienkonferenz von Zürich Tourismus aber nur auf wenig Interesse. Grosses Thema waren auch hier das Coronavirus und die Reaktionen einer Branche, die von einer solchen Krise ganz unmittelbar und direkt betroffen ist.

«Das Coronavirus wird massive Auswirkungen auf die Hotellerie in der Region haben», sagte Martin Sturzenegger, Chef von Zürich Tourismus. Die Situation habe sich «deutlich verschärft», sagte auch Martin von Moos, der Präsident der Züricher Hoteliers. Vor allem die grösseren Hotels in der Stadt Zürich und in der Flughafenregion seien betroffen.

Stornierte Gruppenreisen, weniger Kongresse

Zum einem blieben Pauschal- und Gruppenreisen aus China momentan ganz aus. 2019 waren chinesische Touristen für etwa fünf Prozent aller Übernachtungen in der Region verantwortlich. Derzeit würden aber nicht nur die Gruppenreisen aus China storniert, sondern fast alle Pauschalreisen.

Zum anderen würden Firmen ihre Mitarbeiter derzeit weniger auf Reisen schicken. Es würden auch Kongresse und Seminare abgesagt. Kleinere Hotels seien davon weniger betroffen, da sie meist nicht stark vom Gruppentourismus abhängig und ihr Gästesegment breiter sei. Sie hätten damit ein kleineres Klumpenrisiko.

In den Hotels selbst sei das Coronavirus Thema. So würden erste Gäste nach Schutzmasken und Desinfektionsmitteln fragen, sagte von Moos. Die Hotels würden sich an die Massnahmen und Vorschläge des Bundesamts für Gesundheit und des Verbands der Schweizer Hotels halten. Die Situation könne je nach Entwicklung stündlich ändern. Die Behörden würden gut informieren, sagte Guglielmo Brentel, Präsident von Zürich Tourismus.

Konkrete Zahlen zum Rückgang der Übernachtungen können die beiden Tourismus-Experten noch nicht vorlegen. «Im Januar spürten wir noch kaum etwas vom Coronavirus», sagte von Moos. Februar und März seien relativ umsatzschwache Monate. Wenn sich die Situation bis Ende März aber nicht beruhige, würden die Auswirkungen auf die Hotellerie langfristige Folgen haben.

Neue Rekordzahlen für 2019

Gewohnt erfreulich war aber der Rückblick: Wie schon in den Vorjahren konnte Zürich Tourismus wieder Rekordzahlen vorlegen. Etwas mehr als 6,5 Millionen Übernachtungen zählte die Tourismusregion. Die Logiernächte hatten damit um weitere 3,9 Prozent zugenommen. Die Stadt Zürich (plus 5,2 Prozent) und die Flughafenregion (plus 7,1 Prozent) waren besonders erfolgreich.

Die Region Zürich ist besonders bei den Schweizer Touristen beliebt. Mit 1,54 Millionen Übernachtungen stehen die inländischen Gäste an der Spitze, gefolgt von den Nordamerikanern und den Deutschen. Das Wachstum bei den Übernachtungen war bei den inländischen Gästen mit einem Plus von über 20 Prozent am höchsten.

Ebenfalls ein grosses Plus von 17,2 Prozent verzeichneten die Hotels mit Übernachtungen von Gästen aus China. Dahinter steckt jedoch ein ganz spezieller Anlass: Im Mai reisten 12'000 chinesische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kosmetiklabels Jeunesse Global für sechs Tage in die Schweiz. Die Firma mit Hauptsitz in Florida hatte ihre erfolgreichsten chinesischen Verkäuferinnen und Verkäufer zur Reise eingeladen. Während sechs Tagen erkundeten sie die Schweiz. Sie übernachteten aber vor allem in der Region Zürich.