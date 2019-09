Gewerkschaft reicht Klagen gegen Unispital Zürich ein

Nach Protesten der Gewerkschaft VPOD rechnet das Zürcher Universitätsspital (USZ) seit dem 1. August seinen Angestellten jene Zeit an, die sie benötigen, um Berufskleidung anzuziehen. 15 Minuten wurden dafür als Umkleidezeit in die Dienstzeit integriert. Der VPOD gibt sich aber nicht zufrieden. Die Umsetzung ihrer Forderung sei ohne das Zutun von Personal oder Verbänden erfolgt. Mit der neuen Regelung müssten die Angestellten ihre Arbeit in kürzerer Zeit erledigen. Ausserdem würden sie weiterhin früher zur Arbeit erscheinen, um den Dienstbeginn umgekleidet anzutreten, ohne die Zeit formell zu erfassen.

In diesen beiden Punkten verstosse das Universitätsspital gegen die im Arbeitsrecht festgeschriebenen Mitwirkungsrechte und die Dokumentationspflicht der Arbeitszeit. Dies schreibt der VPOD in einer Anzeige, welche die Gewerkschaft beim Amt für Wirtschaft und Arbeit eingereicht hat. In dem Schreiben wird ausserdem noch bemängelt, 15 Minuten seien am Universitätsspital zu knapp. Die Wege seien zulang, die Lifteveraltet. Die Mitarbeiter brauchten täglich mindestens 20 Minuten , um die Kleider zu wechseln und zum Arbeitsort zu gehen. Weiter schreibt der VPOD, die Dienstpläne am Unispital würden oft zu kurzfristig geändert.

Andere Spitäler sind kulanter

Das Universitätsspital sagt auf Anfrage, man nehme die Klage des VPOD zur Kenntnis, weist aber darauf hin: «Mit dieser neuen Regelung setzt das USZ auf das gleiche Modell wie andere Spitäler.» Dem widerspricht VPOD-Regionalsekretär Roland Brunner. So habe das Kinderspital zusätzliche Stellen geschaffen, um die zusätzliche Arbeitszeit zu kompensieren. Das Kinderspital anerkennt die Umkleidezeit wie etwa auch die Schulthess-Klinik seit einigen Monaten als Arbeitszeit.

Andere Spitäler weigern sich hingegen, entsprechende Forderungen umzusetzen. Eine Klage des VPOD gegen das Spital Limmattal ist beim Bezirksrat hängig. Mit dem Spital Bülach gibt es in zwei Wochen Verhandlungen vor dem Friedensrichter.

Im Namen von

150 Mitarbeitern des USZ

fordert der VPOD rückwirkend Lohnnachzahlungen.