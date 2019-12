Gründer von Karl’s kühne Gassenschau gestorben

Er träumte den Traum vom Fliegen. Markus Heller hat 1984 die Truppe Karl’s kühne Gassenschau mitbegründet – er wollte lieber Mime als Orgelbauer sein. So rannte er Felswändehoch (in der Produktion «Steinbruch»), machte mit einem zersägten Fiat Panda Kunststücke («Stau») oder flog als Stunt-Pilot über die Köpfe der Zuschauer.

Vor allem wusste er, wie man schwere Sachen zum Fliegen bringt, so wurde Heller der technische Gesamtleiter der Truppe. Von ihm sind die grossen Teile der Shows, zum Beispiel das tonnenschwere Floss in «Akua», das sich im See versenken liess.

Nun ist Markus Heller am Montag im Alter von 62 Jahren gestorben, an einer schweren Krankheit, wie es in der Todesanzeige heisst. (bu)