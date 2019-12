Grüner Baudirektor lässt Naturschützer abblitzen

Ganz zum Schluss in seinem Schreiben wünscht Martin Neukom «schöne Festtage». Doch bei den Naturschützern kommt die Botschaft des Regierungsrats der Grünen eher als «ungefreutes Weihnachtsgeschenk» an, wie es Margrith Gysel formuliert. Die Präsidentin des Vereins Pro Uetliberg hat den Baudirektor am 19. Dezember in einem Brief um eine persönliche Unterredung gebeten. Das Thema: die Waldbewirtschaftung am Zürcher Hausberg.

Das jüngste Ärgernis aus Sicht der Naturschützer ist noch nicht lange her. Am 18. Dezember liess Grün Stadt Zürich, eine Abteilung im Departement von Stadtrat Richard Wolff (AL), haufenweise Bäume aus dem Uetlibergwald schaffen – per Helikopter. Die Flüge waren offenbar Bestandteil einer Fällaktion im Bereich der Ruine Friesenberg, die saniert werden soll, um sie langfristig zu erhalten. Bereits ein Jahr zuvor hatte ein gross angelegter Holzschlag am Uetliberg Naturschützer entsetzt: Im Bereich des Denzlerwegs mussten etwa 2000 Bäume der Axt weichen. Einen Teil des Holzes verkaufte die Stadt Zürich – nach China.

Argumentiert juristisch: Martin Neukom, Regierungsrat der Grünen. Foto: Reto Oeschger

Im Schreiben an Neukom bilanziert Gysel von Pro Uetliberg, nichts habe gefruchtet, weder wiederholte Aussprachen mit Grün Stadt Zürich noch Protestnoten, noch rechtliche Schritte. Am 21. Dezember antwortet der Magistrat – abschlägig. Seine Agenda lasse «aktuell leider kein Gespräch zu». Er bitte um Verständnis, schreibt der Grünen-Politiker in einer E-Mail, die dem TA vorliegt. Einen Vorschlag für einen späteren Termin macht er nicht.

«Wir sind enttäuscht»

Wenige Tage später in einem Stadtzürcher Café. Drei Herren, alle im Vorstand von Pro Uetliberg, versuchen, die richtigen Worte für Neukoms Absage zu finden. Die Angelegenheit ist politisch pikant: Neukom, im vergangenen Frühjahr überraschend in die Zürcher Kantonsregierung gewählt, gilt als Hoffnungsträger der ökologischen Kräfte. «Natürlich sind wir enttäuscht», sagt Rolf Kuhn, und sein Vorstandskollege Paul Hertig pflichtet ihm bei: «Wir hätten uns gewünscht, dass Herr Neukom uns empfangen hätte.» So wie es vor Jahren Neukoms Vorgänger, Markus Kägi (SVP), getan hatte.

Es wäre aus Klimaschutzgründen wichtig zu diskutieren, ob die Waldbewirtschaftungspolitik der Stadt Zürich richtig ist.»Hannes Zürrer, Pro Uetliberg

Damals ging es noch um den Gestaltungsplan für das Hotel Uto Kulm. Neukom dagegen belässt es bei schriftlichen Ausführungen. Wie Grün Stadt Zürich den Wald beim Uetliberg bewirtschafte, könne man gut oder schlecht finden. «Aber es ist legal», stellt der Regierungsrat klar. Es sei gesetzlich erlaubt, den Wald auszulichten. Neukom argumentiert also juristisch.

Doch für die Naturschützer geht es nicht zuletzt um den Handlungsspielraum, den die Stadt bei der Waldbewirtschaftung hat. Wälder entziehen der Atmosphäre CO2, sind also ein Instrument für den Klimaschutz. In der aktuellen Klimadebatte spielen sie denn auch eine nicht zu unterschätzende Rolle. «Umso wichtiger wäre es, zu diskutieren, ob die Waldbewirtschaftungspolitik der Stadt Zürich richtig ist», sagt Hannes Zürrer, Biologe und Vizepräsident von Pro Uetliberg.

Stadt sieht sich auf Kurs

Stadtrat Richard Wolffs Waldexperten dagegen argumentieren?, ein lichter Wald fördere die Biodiversität. Auch müssten sie am steilen Uetliberg sicherstellen, dass kein Holz in die Bachläufe gelange. Andernfalls könne sich bei Starkregen eine Schlammlawine ins Quartier Friesenberg ergiessen. Auch klimapolitisch sehen die Fachleute der Stadt kein Problem: Laut früheren Medienberichten entnimmt ?Grün Stadt Zürich den Wäldern der Stadt pro Jahr etwa 11'000 Kubikmeter Holz. Das seien 2000 weniger, als nachwachse.

Die Naturschützer von Pro Uetliberg machen ein Fragezeichen hinter diese Rechnung. Im Mittelland habe der Holzvorrat in den vergangenen Jahrzehnten klar abgenommen, sagt Biologe Zürrer. Es liege durchschnittlich etwas mehr als 350 Kubikmeter pro Hektare, am Uetliberg seien es deutlich weniger. Zudem würden die Waldböden mehr CO2 speichern als oberirdische Biomasse. «Bei schonender Waldnutzung nimmt dieser Speicher eher auch zu. Bei kahlschlagähnlicher Nutzung wie am Uetliberg ab», sagt Zürrer.

Beschwerde abgewiesen

Neukoms Absage ist für die Naturschützer binnen weniger Tage die zweite schlechte Nachricht aus der Baudirektion. Wie die «Limmattaler Zeitung» unlängst publik machte, wies Neukom am 2. Dezember jene Aufsichtsbeschwerde ab, die Pro Uetliberg im Juni eingereicht hatte. Die Baudirektion, so forderte der Verein damals, müsse Grün Stadt Zürich anweisen, auf Kahlschläge und Formen der Holznutzung, die in ihren Auswirkungen Kahlschlägen nahekomme, im Regelfall zu verzichten.

Doch Neukom sieht «wirklich keinen Anlass, in irgendeiner Form aufsichtsrechtlich tätig zu werden», wiederholt er nun im Schreiben an Pro-Uetliberg-Präsidentin Margrith Gysel. Der Kanton könne nur eingreifen, wenn eine Gemeinde «ganz offensichtlich fahrlässig handelt oder das Recht grob und offensichtlich verletzt».

Welche Schritte Pro Uetliberg nun plant, ist noch unklar. Hat der Verein den grünen Hoffnungsträger bereits wieder abgeschrieben? Nein, versichern die drei Vorstandsmitglieder. «Herr Neukom ist noch nicht sehr lange im Amt», sagt Rolf Kuhn, «und die Verwaltung ist bekanntlich mächtig.»