Frauenzählen ist Mode geworden. Machen wir die Rechenprobe mal in der Comedyszene. Im Casinotheater Winterthur treten in nächster Zeit folgende Frauen solo auf: Sina mit ihren Lieblingsliedern, Helga Schneider mit «Miststück», dann kommt die Liedermacherin Sarah Hakenberg aus Ostwestfalen. Wie sieht das Verhältnis zu den Männern aus?

Die drei sind sehr in der Minderheit. Denn sie stehen gegen zehn Männer, die sich auf dieser Bühne im März produzieren: von Rolf Schmid über Bänz Friedli oder Claudio Zuccolini bis zu Les trois Suisses, die eigentlich nur zwei sind. Sogar im Zählen machen Männer aus sich mehr, als sie sind.

Die Schweizer Comedyszene sei sehr männerlastig. Und auch sexistisch, sagt Lisa Christ. Sie ist der junge Stern am Schweizer Kabarett-Himmel. Am letzten Montag war sie aber ganz privat im Casinotheater und sah sich «Pattisserie» an, die Mixed Show mit Patti Basler. Ihretwegen waren auch wir gekommen. Denn Patti Basler tut etwas gegen das Ungleichgewicht.

Ringen um den Cupcake

Erstens ist in «Pattisserie» das Mann-Frau-Verhältnis ausgeglichen. Auf der Bühne standen zwei Deutsche: Quichotte und Jean-Philippe Kindler, dazu die Schweizerinnen Rebekka Lindauer und Tamara Cantieni; sie rangen an diesem Abend um einen blauen Cupcake, der das Ticket für den grossen Auftritt im Casinotheater ist. Zweitens hat Patti Basler mit ihrer Website Comedyfrauen.ch ein Instrument geschaffen, das der Szene die Gesichter gibt.

Früher hiess es: Es gibt in der Schweiz keine lustigen Frauen. Zum Thema Humor luden Männer im Fernsehen nur Männer ein. Und wenn Patti Basler sagte: «Hey, in eurer Show gibts nur Schnäbis, wollt ihr nicht ein bisschen mehr Diversität?» – wussten die Männer nicht weiter. Sie kannten vielleicht Hazel Brugger, die Überfliegerin der Szene. Oder Helga Schneider. Vielleicht noch Stephanie Berger, die Ex-Miss Schweiz. Mehr aber nicht.

Endlich diese Übersicht

Immer wenn etwas schwierig ist, braucht es ein niederschwelliges Angebot. «Ich bin nicht das eidgenössische Gleichstellungsbüro», sagt Patti Basler. Auch nicht die Frauenbeauftragte der Schweizer Comedyszene. Aber sie hat etwas sehr Sinnvolles gemacht. Nämlich eine Liste zusammengetragen von allen Frauen, die in der Schweiz in Sachen Comedy, Kabarett, Slam-Poetry unterwegs sind. Mehr als 150 Namen versammelt ihre Website, von Amina Abdulkadir bis Nora Zukker. Endlich diese Übersicht. Der Untertitel: «Humor braucht Eier».

Es ist eine private Initiative. 2019 ist Patti Basler, die Wortkünstlerin aus Aarau, mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet worden. Sie gab dann die 6000 Euro Preisgeld für die Website aus. Vernetzt ist nun die ganze Szene, auch mit dem Link zu den Sisters of Comedy in Deutschland. Auf einen Klick kommt man zur gesuchten Person. Frauen sind in Sachen Comedy sehr praktisch.

«Wenn ich eine Frau frage, ob sie Zeit für einen Auftritt habe, sagt sie: Ich muss zuerst meine Managerin fragen. Meinen Mann. Das Kind. Das Au-pair. Den Manager. Die Katze.»



Patti Basler

Natürlich dominiert noch immer die lustige Männer-WG in der Schweiz. Bei der Verleihung der Swiss Comedy Awards im letzten Jahr standen, neben Frölein Da Capo und der deutschen Kabarettistin Tahnee, zum Schlussapplaus fast nur Männer auf der Bühne. «Immerhin waren wir schon zwei», sagte Tahnee.

Aber es stimmt schon: Frauen auf die Bühne zu bringen, ist nicht so leicht. Patti Basler machte ihre Erfahrungen. «Wenn ich einen Mann frage, ob er für einen Auftritt Zeit habe, sagt er: gerne. Wenn ich eine Frau frage, sagt sie: Ich muss zuerst meine Managerin fragen. Und die Marketingabteilung. Meinen Mann. Das Kind. Das Au-pair. Den Manager. Die Katze. Den Hund. Den Kühlschrank. Frauen nehmen eben auf vieles Rücksicht. Und ziehen die Umgebung ein in die Planung.» Das ist O-Ton Patti Basler, sie macht sich auf alles einen Reim, was ihr zu Ohren kommt.

Die Rollenklischees auf der Bühne

So funktioniert auch ihr «Pattisserie»-Abend. Basler protokolliert jeden Auftritt, so wie sie das in der «Arena» des Schweizer Fernsehens und auch für Firmen immer so gut gemacht hat. Und bringt auf den Punkt, wo andere nur eiern. Dass die Schweizer Comedyfrauen überraschend gut sind («Die Männer sind da schon ein bisschen ausgeleiert»). Dass gerade Frauen in der Sprache ihre Qualität finden könnten. Dass sich Frauen und Männer auf der Bühne von Rollenklischees lösen sollen. Dass man keine Hexenjagd auf die Männlichkeit veranstalten soll.

Am Schluss des Abends entscheidet das Publikum, wer den blauen Cupcake bekommt: Es gewann ein Mann. Die bessere Pointe ist aber: Mit der Zeit gleicht sich alles aus.

Nächste «Pattisserie»: 30. März, Casinotheater Winterthur