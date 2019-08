Hier unterrichten 97 Prozent Frauen

Die Schülerzahlen

Für rund 150'000 Schülerinnen und Schüler der öffentlichen Volksschule im Kanton Zürich gilt heute: fertig Sommerferien, Rucksack packen, ab in die Schule – lernen. Und knapp 16'000 stehen ganz am Anfang ihrer Schulkarriere: Sie gehen zum ersten Mal in den Kindergarten. Das zeigt ein Blick in die Bildungsstatistik des Kantons.

Das Alter

Unterrichtet werden sie von Lehrerinnen und Lehrern, Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern, die in den vergangenen Jahren tendenziell immer jünger wurden. Das Durchschnittsalter ist in den vergangenen Jahren leicht gesunken, von 43,2 auf 43 Jahre.

Die Verteilung nach Altergsruppen zeigt, dass seit 2015 besonders der Anteil bei den 40- bis 49-Jährigen und den unter 30-jährigen Lehrpersonen gestiegen ist, während er bei den über 50-Jährigen gesunken ist.

Diese Entwicklung ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass neue, junge Lehrerinnen und Lehrer die Ausbildung abgeschlossen haben, sondern auch, dass es in den älteren Altersgruppen heute auch in absoluten Zahlen weniger Lehrpersonen gibt als noch vor drei Jahren. Mögliche Gründe dafür sind Berufswechsel oder (Früh-)Pensionierungen.

Die Frauenquote

Krass unterschiedlich ist der Frauenanteil in den verschiedenen Unterrichtsstufen, wie der Blick in die Bildungsstatistik zeigt. Kindergärtner findet man kaum, der Frauenanteil liegt bei 97,3 Prozent. Danach sinkt dieser allerdings mit jeder Stufe. In der Hochschule liegt er bei 35,9 Prozent.

Die Teilzeitarbeit

Auch in diesem Jahr war es nicht einfach, für jede Klasse eine passende Lehrerin oder einen passenden Lehrer zu finden. Ein Rezept, um den drohenden Lehrermangel abzufedern (siehe «Das Wachstum der Schülerzahlen»), wäre, wenn sich mehr Lehrpersonen für höhere Pensen entscheiden würden. Die Bildungsdirektion hat berechnet: Die Erhöhung des durchschnittlichen Pensums um nur ein Prozent könnte den Bedarf von rund 250 Lehrkräften einsparen.

Das Wachstum der Schülerzahlen

Noch gibt es keinen drastischen Lehrermangel, doch die Statistiker prognostizieren deutliche Schülerwachstumszahlen. Diese Entwicklung wird die Regionen im Kanton aber nicht gleichermassen treffen. In den Städten und im Limmattal rechnet die Bildungsdirektion mit besonders starken Zunahmen. Die Zürichseegemeinden hingegen müssen nur mit einem moderaten Wachstum rechnen.

Die Klassengrösse

Der Kanton Zürich hält einen Rekord, auf den niemand so richtig stolz ist: Die Mittelstufenklassen sind im Durchschnitt so gross wie sonst nirgends in der Schweiz. 2018 lag die durchschnittliche Klassengrösse bei 20,7 Kindern. Mitte der Achtzigerjahre lag der Wert noch unter 20. Die Lehrerinnen und Lehrer kritisieren, das derart grosse Klassen eine adäquate Vorbereitung für den Übertritt in die Oberstufe oder Mittelschule erschweren.

(sip)