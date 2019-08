Hier wandert eine Villa 23 Meter Richtung Zürich

2,5 bis 3 Meter pro Stunde, also rund 5 Zentimeter pro Minute: In diesem Tempo bewegt sich gerade die mehrgeschossige Villa Blumenthal in Kilchberg, um 9.30 Uhr war der Startschuss (hier gehts zur Webcam). Das Gebäude wird heute Mittwoch auf sechs Vorschubbahnen 23 Meter in Richtung Zürcher Stadtgrenze bewegt und erhält eine neue Hausnummer: Seestrasse 160 statt 162.

Bilder der Villa Blumenthal und des neuen Nachbarhauses:

Die heutige Verschiebung ist der Höhepunkt eines grösseren Unternehmens. In den letzten sieben Monaten ist zuerst das Untergeschoss freigelegt worden. Darauf wurden die tragenden Aussenwände abgebrochen und durch sogenannte Stahlabfangungen ersetzt. Darauf wurden die Vorschubbahnen unter das Gebäude verlegt und Letzteres angehoben, wie Spezialisten der Firma Iten vor Ort erklären. Für sie ist eine Hausverschiebung Routine: Die Firma hat bereits 500 ähnliche Aktionen hinter sich.

Verläuft alles nach Plan, ist die Reise der Villa um circa 16.30 Uhr zu Ende: Sie ist dann an ihrem neuen Standort angekommen. Danach können die Instandsetzungsarbeiten begonnen werden. In der 1837 erstellten Villa Blumenthal – vormals Haus Blumenthal – entstehen drei Wohnungen und auf zwei Etagen Gewerberäume. Dabei sollen Elemente des Biedermeiers wieder freigelegt werden.

Resultat eines Kompromisses

Die Verschiebung ist das Resultat eines Kompromisses nach zähen Auseinandersetzungen. Ursprünglich wollte die Land- und Hauseigentümerin, die Firma Osterwalder, die denkmalgeschützte Villa abbrechen und durch ein Mehrfamilienhaus ersetzen. Doch wehrten sich Anwohner und der Zürcher Heimatschutz gegen den Abbruch. Es brauchte mehrere Gerichtsentscheide, bis man zur heutigen Lösung fand.

Die Villa Blumenthal wird nach Norden verschoben, das auf dem Satellitenbild noch stehende Haus wurde bereits abgerissen.

Die Garage und das Haus an den beiden Flanken der Villa sind ebenso abgebrochen worden wie die Avia-Tankstelle, welche die Villa jahrelang verstellte. Durch die Verschiebung, die gemäss früheren Aussagen allein rund 900'000 Franken kostet, entsteht nun der Platz für einen Neubau mit sieben Wohnungen, den Fischer Architekten aus Zürich verantworten. Das Mehrfamilienhaus, das sich architektonisch an die Villa anlehnt und im Herbst 2020 bezugsbereit sein sollte, wird die alte Adresse der Villa übernehmen.

Wie damals in Oerlikon

Die heutige Verschiebungsaktion in Kilchberg erinnert an die Verschiebung des MFO-Gebäudes in Zürich-Oerlikon. 2012 wurde das ehemalige ABB-Haus – ebenfalls von der Firma Iten – um 60 Meter verschoben, um einem Gleis am Bahnhof Oerlikon Platz zu machen.

Zeitraffer der Verschiebung des MFO-Gebäudes in Zürich-Oerlikon im Jahr 2012.