Hier wird die Super Connie abgeschleppt

Wie wichtig die Super Constellation für Aviatikfans ist, lässt sich beziffern: 1,5 Millionen Franken konnte der Unterstützerverein Super Constellation Flyers Association (SCFA) für die Reparatur des Oldtimer-Flugzeugs mit seinem unverkennbaren, markanten dreiteiligen Heckruder auftreiben. Doch das Happy End blieb aus. Mehr Schäden wurden entdeckt, das gesammelte Geld reichte bei weitem nicht aus, der Flieger musste am Boden bleiben. Die SCFA ging in Liquidation, der Flieger ging an unbekannte deutsche Käufer (lesen Sie hier, wie es zum Grounding kam).

Nun hat sich die Super Connie, die «Star of Switzerland», noch einmal auf eine Reise begeben. Ein Schwertransporter schleppte die zerlegte Maschine vom Flughafen Zürich-Kloten zum baden-württembergischen Flugplatz Eschbach-Bremgarten nahe Freiburg.

Bis zu 20 Millionen Franken Kosten

Wo die Reise enden wird, ist noch unklar. Die NZZ berichtete kürzlich vom Rätselraten der Aviatikfans über die Käuferschaft des Oldtimers. Offenbar wurde mit diesen Stillschweigen über deren Identität vereinbart. Sicher ist, der Kauf ist mit finanziellen Risiken verbunden.

Die Reparatur des 1955 gebauten Flugzeugs kostet vermutlich nicht nur zwischen 15 und 20 Millionen Franken, sondern dauert auch mehrere Jahre. Anschliessend braucht die Super Connie auch wieder eine Zulassung – sofern sie sich je wieder in die Luft erheben soll. Gemäss dem Zeitungsbericht wusste das deutsche Luftfahrt-Bundesamt bislang nichts über eine angestrebte Zulassung des Oldtimers.

