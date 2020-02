«Ich dachte, es ist fertig mit mir» – dann beschleunigte er auf 225 km/h

«Wir haben hier nicht den Raser vor uns, für den im Gesetz der Raserartikel geschaffen wurde», sagte der Verteidiger des 56-jährigen Mannes vor dem Bezirksgericht Winterthur. Und trotzdem kommt auch der Verteidiger an der Tatsache nicht vorbei: «Objektiv handelt es sich um ein Raserdelikt.»

Und zwar um eines der gröberen Sorte. Der Mann, der vor 35 Jahren in die Schweiz gekommen war, hatte im August vergangenen Jahres am frühen Nachmittag auf der A7 in Wiesendangen Richtung Konstanz sein BMW Cabrio auf 225 km/h beschleunigt. Er habe aus dem Auto herausgeholt, was herauszuholen war, sagte die vorsitzende Richterin an der Urteilseröffnung.

Strafrechtlich von Bedeutung war nach Abzug der Sicherheitsmarge eine Geschwindigkeit von 218 km/h, womit er das erlaubte Höchsttempo um 98 km/h überschritt. Damit habe er für sich, seine neben ihm sitzende Ehefrau und andere Verkehrsteilnehmer eine «zumindest deutlich erhöhte abstrakte Unfallgefahr mit möglicher Verletzung und Todesfolge» geschaffen, hielt der Staatsanwalt fest.

«Ich dachte, es ist fertig mit mir»

Das bestritt der geständige Fahrer auch gar nicht. Er machte aber eine Notstandssituation geltend. Auf dem Weg nach Frauenfeld habe er nämlich ab Kloten Schmerzen in der Bauchgegend verspürt, die immer schlimmer und bei der Autobahnausfahrt Winterthur-Töss praktisch unerträglich geworden seien.

«Ich dachte, es ist fertig mit mir», sagte er dem Gericht. Er habe «Todesangst» gehabt und nur einen Gedanken verfolgt: möglichst schnell in den Notfall eines Spitals. Des Spitals in Frauenfeld, von dem er wusste, wo es war.

Dass er mit der Raserfahrt seine Ehefrau einer potenziellen Lebensgefahr aussetzte, war ihm in jenem Moment so wenig bewusst. «Ich bin im Verkehr ganz gut, ich rechnete damit, dass ich keinen Unfall mache», sagte er. Auch dass das Ausfahrtsschild Winterthur-Ohringen auf ein Spital hinweist, hatte er nicht realisiert.

Ärzte wollten ihn behalten, er wollte nicht bleiben

Trotz Blut- und CT-Untersuchungen fanden die Ärzte in Frauenfeld keine Hinweise, die die Bauchschmerzen des Mannes erklären konnten. Ihr Vorschlag, ihn für weitere Abklärungen über Nacht im Spital zu behalten, lehnte er – entgegen dem ärztlichen Rat – ab. Rückblickend wird die Vermutung geäussert, dass es sich bei den «bösartigen Schmerzen» um Nierensteine gehandelt haben könnte.

Während der Staatsanwalt eine bedingte Freiheitsstrafe von zwanzig Monaten beantragte, plädierte der Verteidiger des 56-Jährigen auf Freispruch. Für den Fall einer Verurteilung solle er lediglich mit einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen bestraft werden. Eine Lebensgefahr lasse sich rückblickend zwar nicht belegen, räumte der Verteidiger ein. Für seinen Mandanten aber sei dies damals real gewesen. Subjektiv habe er sich damals in einer «schwerwiegenden persönlichen Notlage» befunden.

Er raste laut Gericht «in schwerer Bedrängnis»

Das Bezirksgericht verurteilte den Mann wegen Rasens zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten. Man glaube ihm die starken Schmerzen und dass er geglaubt habe, er benötige so schnell wie möglich ärztliche Hilfe. Dennoch seien die Voraussetzungen für eine Straffreiheit nicht gegeben. Denn Notstand verlangt (wie die Notwehr), dass zur Gefahrenabwehr das mildeste Mittel gewählt wird.

Dem 56-Jährigen hätten laut Gericht eine ganze Reihe von milderen Mitteln zur Verfügung gestanden, als mit 225 km/h über die Autobahn zu donnern: Er wäre schneller im Winterthurer Spital gewesen. Er hätte auf dem Pannenstreifen anhalten und die Ambulanz alarmieren können. Seine Frau hätte mit dem Handy Kontakt zu Ärzten aufnehmen können.

Trotzdem hielt das Gericht dem Mann zugute, dass er «in schwerer Bedrängnis» den Tempoexzess beging. Der Strafmilderungsgrund der schweren Bedrängnis wird in Situationen berücksichtigt, in denen eine Person so schwer belastet ist, dass sie glaubt, keine andere Option zu haben, als die Straftat – in diesem Fall: das Raserdelikt – zu begehen.

Neben der bedingten Strafe wird der Mann, sofern das Urteil rechtskräftig wird, Gerichts- und Untersuchungskosten von 5000 Franken übernehmen müssen. Dazu kommt ein längerer Ausweisentzug.