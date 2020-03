Illegaler Deal bei Grossveranstaltungen

Hallenstadion hat bei Ticketverkauf gegen Kartellgesetz verstossen Das Zürcher Hallenstadion hat mit einer Ticketing-Klausel für Veranstalter gegen das Kartellgesetz verstossen. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Zusammen mit dem Billett-Verkaufsdienst Ticketcorner hat das Hallenstadion zudem eine wettbewerbswidrige Absprache getroffen. Der Fall geht nun zurück an die Wettbewerbskommission.

Die Betreiber des Zürcher Hallenstadions haben ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht. Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht in einem heute Mittwoch veröffentlichten Urteil. Das Hallenstadion hatte 2009 mit dem Ticketverkäufer Ticketcorner einen Vertrag vereinbart. Ticketcorner erhielt damit das Recht, mindestens die Hälfte aller Tickets für Veranstaltungen im Hallenstation zu vertreiben.

Diese Abmachung schrieb das Hallenstadion jeweils als Ticketing-Klausel in die Verträge mit den einzelnen Veranstaltern Laut Bundesgericht verstösst beides gegen Bestimmungen des Kartellgesetzes: die Vereinbarung an sich genauso wie die Aufnahme in die Verträge. Die Absprache habe zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs im Ticketmarkt geführt.

Jetzt gibt es Sanktionen

Der Fall geht nun zurück an die Wettbewerbskommission, die Sanktionen festlegen muss. Sie muss zudem prüfen, ob auch Ticketcorner ein wettbewerbswidriges Verhalten vorzuwerfen ist. Der Sachverhalt ist nach Ansicht der Bundesgerichts nicht ausreichend abgeklärt. In diesem Punkt hat das Lausanner Gericht die Beschwerde von Ticketcorner und Hallenstadion gutgeheissen.

Beschwerdegegnerinnen in diesem Fall sind Billettanbieter Starticket und Ticketportal, die sich ihre Parteistellung gerichtlich erstreiten mussten. Das Bundesverwaltungsgericht - die Vorinstanz in diesem Fall - wollte die zwei Unternehmen 2012 zunächst nicht zulassen. (hub)