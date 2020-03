In Adliswil teilen sich 100 Personen eine Küche Hilfsorganisationen schlagen Alarm: In den Asyl-Notunterkünften sei der Schutz vor Corona kaum gewährleistet. Liliane Minor

Notunterkunft in Adliswil: Die Bewohner hier haben Angst vor einem Corona-Ausbruch. Doris Fanconi

Das Leben ist auch in normalen Zeiten nicht einfach in den Notunterkünften für abgewiesene Asylbewerber: Die Menschen leben in Mehrbettzimmern, teilen sich Küchen und Waschräume. Für Lebensmittel, Hygieneartikel und dergleichen erhalten sie 8.50 Franken pro Tag – und dieses Geld müssen sie jeden Tag persönlich im Büro abholen.