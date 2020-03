Im Club der Unsolidarischen

Die immer neuesten News zur Corona-Epidemie sind bedrohlich genug. Doch an die folgenden Sätze, gefallen am letzten Freitag, nachdem der Bundesrat im Abwehrkampf gegen das Virus Teile der Armee mobilisierte, muss hier erinnert werden. «Wir alle sind nur auf dieser Welt, weil wir alle Eltern haben», sagte Peter Burri, Medienchef der Pro Senectute, in beinahe flehendem Ton übers Radio zu den Schweizerinnen und Schweizern. «Jetzt ist es an der Zeit, dass die Jungen den Alten etwas zurückgeben.»

Pro Senectute, die Lobby der Seniorinnen und Senioren, appellierte mit dieser dramatischen Mahnung an die Solidarität der Jungen mit den Alten. Sie bat in Zeiten des Virus die Starken um Rücksicht auf die Schwachen. Wir wissen alle, was gemeint ist: Über­füllte Züge meiden, mal von zu Hause aus arbeiten, beim ersten Husten nicht gleich ins Spital flüchten. Unangenehm, ja. Aber nicht wirklich drastische Einschränkungen. Braucht es in der Schweiz allein schon deshalb solch pathetische Aufrufe zur Solidarität?

In gewissen Gegenden des Landes möglicherweise schon. «Freiwillig werden wir nicht schliessen», das diktierte Dominik Müller, Mitbesitzer des Zürcher House- und Techno-Clubs Zukunft ebenfalls vor dem Wochen­ende einem Redaktor der «Neuen Zürcher Zeitung» in den Notizblock. Müller sitzt auch im Vorstand der Zürcher Bar- & Clubkommission BCK. Die Durchhalteparole ist das Resultat eines tagelangen Nachdenkens von Branchenvertretern. Immerhin hatte die kantonale Gesundheitsdirektion zuvor empfohlen, alle «Veranstaltungen mit vielen Personen in engem körperlichem Kontakt» abzusagen. Das gibt zu denken, in der Tat.

Es geht nicht um Junge, Alte, Schwache oder Starke. Aufrufe zur Solidarität gelten selbstverständlich uns allen.

Die Party aber geht weiter. Dass ­gewisse Clubs neu von ihren Gästen vor dem Einlass eine Telefonnummer verlangen, zeigte am Wochenende einen so wohl nicht beabsichtigten Effekt: Mitunter warteten vor einer Disko Hunderte dicht gedrängt auf die Registrierung. Und ob im Infektionsfall Clubbosse wie Müller eigenhändig alle Gästen anrufen werden, um diese höflich zu bitten, sich testen zu lassen und in die Quarantäne zu tanzen: Dies wurde in der Öffentlichkeit bislang nicht diskutiert.

Selbstverständlich: Für das Partygewerbe geht es um viel, um Hunderttausende von Franken, ja, für einige ums Überleben. Das ist für die ­Betroffenen brutal. Aber es ist in anderen Branchen nicht anders, leider. Da sich möglicherweise auch die ­Clubindustrie bald um staatliche Unterstützung bemühen wird, um finanzielle Solidarität also, wäre sie wohl gut beraten, zuvor selber ­grosszügig Gemeinsinn zu zeigen.

Auf der Website der Bar- & Club­kommission Zürich ist eine lange Reihe von Sponsoren, Gönnern und Partnern aufgelistet, darunter auch die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch. Sie lässt sich mit dem Satz zitieren: «Die BCK ist für die Stadt ein wichtiges Gegenüber beim Thema Nachtleben.» Schön, wenn dem so ist. Darauf lässt sich sicher ein – wie heisst es jeweils? – konstruktiver Dialog aufbauen.

Klar, Aufrufe zur Solidarität gelten selbstverständlich uns allen. Und ob besonders die Ausgeh-Generation zur Rücksichtnahme aufzufordern ist, darf bezweifelt werden. Es geht nicht um Junge, Alte, Schwache oder Starke. Jede und jeder muss sich derzeit entscheiden, in welchem Club er dabei sein will: in dem der Unsolidarischen. Oder in dem der Solidarischen.