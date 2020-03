In den Krippen herrscht Verunsicherung

Die Mutter des Krippenkinds desinfiziert gründlich ihre Hände, bevor sie mit ihrer Tochter die Krippe des Gemeinnützigen Frauenvereins Zürich (GFZ) betritt. Ein Spielzeug von zu Hause hat die Tochter schon länger nicht mehr dabei. Bei der Abgabe der Tochter wahrt die Mutter den Sicherheitsabstand zur Kita-Betreuerin. «Sie ist kerngesund. Vielen Dank fürs Betreuen», sagt die Mutter zum Abschied. Obwohl es bereits kurz vor neun Uhr ist, hat die Betreuerin lediglich ein weiteres Kind auf der Gruppe. Weitere werden auch nicht mehr kommen.

Auch die Mutter hat an diesem Dienstagmorgen gezögert, ob sie ihr Kind in die Krippe bringen soll. Sie arbeitet nicht im Gesundheitswesen oder in einem systemrelevanten Beruf. Jenen Eltern wäre derzeit eine Kita-Betreuung vorbehalten. Doch sie weiss, dass sich die Kita an die Hygienevorschriften des Bundes hält, die Kinder in kleineren Gruppen betreut, im Garten der Kita spielt und den öffentlichen Verkehr meidet. Zudem bezahlt die Mutter für den Platz ihrer Tochter, auch wenn sie diese nicht in die Krippe bringt.

Finanziell solidarisch

So wie in dieser Krippe ist die Situation in vielen anderen Kindertagesstätten im Kanton Zürich. Die GFZ-Krippen mit 15 Standorten sind zu 50 Prozent belegt. Die drei städtischen Ableger der Kimi Krippen mit 16 Standorten im Kanton sind ebenfalls kaum voll. Die Kita Tandem mit sechs Ablegern in der Stadt hat deutlich weniger Kinder. Geschäftsführerin Sibylle von Siebenthal sagt: «Wir sind froh, dass viele Eltern ihre Kinder zu Hause behalten und sich finanziell solidarisch zeigen.» Doch sie macht sich Sorgen, wie sie den Betrieb weiterführen soll, wären ihre Kitas leer, so würden die Einnahmen wegfallen.

Bei Krippenbetreibern und Eltern ist die Verunsicherung gross. Sie fühlten sich vom Kanton schlecht informiert. Müssen Krippenbetreiber Eltern wie jene Mutter abweisen? Können sie Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen an zusätzlichen Krippentagen betreuen? Was machen Kitas, wenn sie keine Kinder mehr haben? Können sie die Krippe schliessen?

Subventionen bis April

Auch der Zürcher SP-Stadtrat Raphael Golta hat seit Freitag zahlreiche Anfragen dieser Art bekommen. «Es wichtig, dass wir in dieser schwierigen Situation Klarheit schaffen und die Kitas unterstützen», sagt er. Kitas seien eine wichtige Infrastruktur in der Pandemie. Golta appelliert an jene Eltern, die derzeit im Homeoffice arbeiten, ihre Kinder nach Möglichkeit selber zu betreuen. Ein klares Verbot spricht er jedoch nicht aus. Die Finanzierung der Betreuungskosten durch die Eltern müsse weiterhin erfolgen. Golta versichert auch, dass Kitas bei Bedarf unbürokratisch finanziell geholfen werde und Subventionen für bestehende Betreuungsplätze garantiert bis mindestens Ende April ausbezahlt würden. «Es ist wichtig, dass die Kitas jetzt noch funktionieren, zum Wohle aller.»

Anzahl Kinder minimieren

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich hat im Laufe des Dienstags ihre Homepage ebenfalls mit den Antworten auf die wichtigsten Fragen aktualisiert. Darin steht unmissverständlich, dass Krippen auch dazu verpflichtet werden können, geöffnet zu bleiben. Entscheidungsträger ist die Gemeinde. Die Anzahl der in Krippen betreuten Kinder soll nicht erhöht, sondern reduziert werden. Dies, um die Übertragung des Coronavirus zu mindern.

Der Krippenverband Kibe Suisse war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Verzweifelte Eltern

Für Kita-Betreiberin Nicole Hablützel-Ruch hingegen ist die Kommunikation widersprüchlich. Ihre Krippe mit vier Standorten in und um Winterthur ist nahezu leer. Gemäss Bundesverordnung sorgen die Kantone für notwendige Betreuungsangebote für Kinder, die nicht privat betreut werden können.

Hablützel-Ruch erhält täglich Anfragen von verzweifelten Eltern, die dringend auf eine Betreuung ihrer Kinder angewiesen wären, aber keine finden, weil sie nicht in die elterliche Anspruchsgruppe einer Notfallbetreuung gehören. «Mein Personal ist da, und ich könnte schulpflichtige Kinder aufnehmen, darf aber nicht.» Hablützel-Ruch hat schon bei diversen Stellen um Klärung gebeten, aber keine Antwort erhalten.

Warum Stellung halten?

Missmut spüren einige Kita-Betreiber auch beim Personal. Alexandra Hochuli, Co-Geschäftsleiterin der Kimi Krippen, sagt: «Obwohl Fachfrauen Betreuung sozial sind, verstehen einige nicht, warum gerade sie derzeit die Stellung halten müssen.» Und das mit niedrigem Lohn. Auf Social Media kursieren entsprechend abschätzige Beiträge. Für Nicole Hablützel-Ruch hingegen ist diese Kritik unverständlich. Die meisten Fachangestellten Betreuung seien jung und gehörten deshalb nicht zur Risikogruppe für eine Corona-Ansteckung. «Jetzt steht doch Helfen im Vordergrund. Wer so reagiert, hat definitiv den falschen Beruf gewählt.»