In der Zürcher SVP gärt der Apfel weiter

Wie gross die Zerrüttung innerhalb der SVP ist, zeigte sich im April an der denkwürdigen Delegiertenversammlung, an der ein neues Präsidium gewählt wurde für den nicht mehr genehmen Präsidenten Konrad Langhart. Aufgefallen ist damals in Zürich-Nord vor allem ein relativ unbekannter SVPler aus Weiach, der homosexuelle Michael Frauchiger.

In einem wohl vorbereiteten Votum griff er vor allem Alt-Nationalrat Toni Bortoluzzi frontal an, den Christoph Blocher dem neuen, unerfahrenen Präsidenten Patrick Walder zur Seite stellen wollte. Bortoluzzi sei mit seiner Theorie über die verkehrten Hirnlappen bei Homosexuellen so etwas von daneben und vorbei. «Ich kann nicht einfach jeden abnicken, der aus Herrliberg delegiert ist», sagte Frauchiger und erntete spontanen Applaus aus der Versammlung.

«Wir sollten es unseren Gegnern nicht so einfach machen.»Claudio Zanetti

Inzwischen sind Präsident Walder und sein Vize Bortoluzzi seit vier Monaten im Amt. Und in der Zürcher SVP scheint wieder Ruhe zu herrschen. Frauchigers Wut ist allerdings bis heute nicht abgeebbt. Sie richtet sich aber neu nicht mehr gegen die Parteispitze in Zürich, sondern gegen die Mutterpartei in Bern: «Danke der SVP Schweiz, dass sie mit ihrer Bullshit-Kampagne die Bemühungen unserer Kantonalsektion zu Sau macht», teilte er vor einigen Tagen via Twitter mit. Michael Frauchiger weiss von Parteiaustritten und von Bauern, welche keine SVP-Wahlplakate mehr auf ihrem Land dulden.

Zanetti: Nationale Partei zu zentralistisch

Der Präsident der Bezirkspartei Dielsdorf, Stefan Schmid, bestätigt, dass sein Vorstandskollege Frauchiger mit seiner Verärgerung nicht allein ist. Man habe im Vorstand intensiv über die Plakatkampagne mit dem Apfel und den Würmern gesprochen: «Die Meinungen darüber sind geteilt.» Kritik an der Zürcher Parteizentrale gibt es dagegen nicht mehr, im Gegenteil: Schmid lobt vor allem Patrick Walder. Er höre gut zu, sei in jeder Fraktionssitzung des Kantonsrates dabei und dränge sich nicht in den Vordergrund.

Auch Nationalrat Claudio Zanetti ist des Lobes voll. Besonders freut ihn, dass Walder im Unterschied zur Parteispitze in Bern stets erreichbar sei. Für Zanetti agiert die nationale SVP zu zentralistisch. «Man kann nicht volle Zustimmung erwarten, wenn man den SVP-Mitgliedern ohne Absprache Werbekampagnen vor die Nase setzt», findet er.

Auch für ihn ist das Würmerplakat missglückt, weil nun die SVP in die Nazi-Ecke gestellt werden könne: «Wir sollten es unseren Gegnern nicht so einfach machen.» Besser wäre es für Zanetti, wenn man sie mit einer Werbekampagne zwingen könnte, über die SVP-Themen Migration und Europa zu debattieren.

Auch Konrad Langhart bleibt verärgert

Der zurückgetretene SVP-Präsident Konrad Langhart findet die SVP-Werbekampagne aus der Berner Parteizentrale ebenfalls daneben: «Ich kenne keinen Bauern im Weinland und im Thurgau, der dieses Plakat auf seinem Land aufstellen würde.» Einen Kommentar über seinen Nachfolger will er hingegen nicht abgeben: «Das sollen andere beurteilen.» Langhart hatte nach seinem Rücktritt mit einem TA-Interview für Aufsehen gesorgt, als er wie Frauchiger «die einflussreichen Leute von der Goldküste» scharf kritisiert hatte. Das Interview habe eine riesige Welle von Reaktionen ausgelöst – aus der Basis seien sie sehr positiv gewesen, aus dem Parteivorstand weniger. Trotzdem sagt Langhart heute: «Ich würde alles nochmals genau gleich sagen.»

Kampf gegen Parteiaustritte im Weinland

Auf Nachfrage bestätigt auch der Präsident der SVP des Bezirks Andelfingen, Paul Mayer, dass der Ärger über die Absetzung von Konrad Langhart im Weinland noch nicht ganz verwunden ist. Drei bis vier Parteiaustritte musste Mayer deswegen verbuchen. Zudem konnte er einige verärgerte Parteimitglieder nur «mit gut Zureden vom Austritt abhalten.»

Eine breite Abneigung gegenüber der neuen Parteileitung unter Patrick Walder gebe es aber nicht. Eher das Gegenteil sei der Fall, Walder mache seine Arbeit gut, und es gelte nun, wieder in die Zukunft zu schauen: «Der Herrgott hat uns schliesslich die Augen vorn eingesetzt.» Mayer plädiert deshalb für Einigkeit. Was eine SVP-Wahlniederlage bedeute, sehe man nun an den Entscheiden aus dem linksgrünen Kantonsrat: «Was die in Zürich beschliessen, wird uns noch sehr viel Geld kosten.» Auf Nachfrage bestätigt aber auch Mayer, dass es parteiinterne Diskussionen über die Parteizentrale in Bern gebe.

Ob Patrick Walder im Kanton Zürich Parteipräsident bleiben wird, hängt unter anderem vom Wahlresultat ab, und da zeichnen sich gemäss der neusten Wahlumfrage nach wie vor Sitzverluste ab. Für Nationalrat Zanetti ist aber schon heute klar: «Für mich wäre Walder auch nach den Wahlen der richtige Präsident.»