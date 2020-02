Kann man eine Elektro-Tanksäule von den Steuern abziehen?

Bei einem Unwetter ist mein Haus beschädigt worden. Ich habe deshalb von der Versicherung 11’000 Franken erhalten. Ich habe den Schaden aber nicht reparieren lassen. Muss ich die Versicherungsleistung nun versteuern?

Nein, das müssen Sie nicht. In Ihrem Fall gilt die Versicherungsleistung als Ausgleich für die Wertminderung am Gebäude und ist damit nicht steuerpflichtig. Natürlich dürfen Sie dann aber auch zu einem späteren Zeitpunkt keine Reparaturkosten für den Schaden geltend machen.

Ich lasse bei meinem Haus eine Erdsondenheizung einbauen, die 60’000 Franken kostet. Kann ich den Betrag auf zwei Steuerjahre aufteilen?

Das hängt davon ab, wann die Anlage realisiert wird. Am wenigsten Probleme dürften entstehen, wenn der Handwerker aufgrund grosser Materialkosten eine Akontorechnung stellt und nach der Verwirklichung des Einbaus die Schlussrechnung zeitnah im neuen Jahr erfolgt.

Ich habe ein Haus gekauft, das ich umfassend umbaue. Welche Kosten kann ich geltend machen?

Es gibt in jedem Kanton Merkblätter, die zeigen, welche Kosten in welchem Umfang geltend gemacht werden können. Grundsätzlich gilt: Von den Steuern abziehen können Sie nur Kosten für Ersatzanschaffungen. Wenn Sie zum Beispiel die Küche erneuern, können Sie den Ersatz von alten Geräten und Küchenschränken vollständig verrechnen. Verbessert sich der Komfort, können Sie nur noch zwei Drittel der Kosten abziehen. Lassen Sie zum Beispiel statt einer Holzablage eine Ablage aus Granit einbauen, gilt das als Komfortverbesserung. Wenn Sie neu einen Steamer einbauen und vorher keinen besassen, so können Sie die Kosten gar nicht geltend machen.

Kann ich eine Elektroauto-Ladestation von den Steuern abziehen?

Nein, eine neu erstellte Ladestation kann nicht von den Steuern abgezogen werden.

Ich habe für Energiesparmassnahmen an meinem Haus eine Subvention erhalten, allerdings erst zwei Jahre nach dem Umbau. Muss ich diese versteuern?

Ja, das müssen Sie. Sie konnten ja im Vorjahr die vollen Umbaukosten geltend machen. Wenn Sie den Beitrag im selben Jahr erhalten, verringern sich die abzugsfähigen Umbaukosten einfach um diesen Betrag.

Ich habe eine Liegenschaft im Ausland, auf die ich dort eine Grundsteuer zahlen muss. Muss ich sie trotzdem in der Steuererklärung aufführen?

Ja, Sie müssen in der Steuererklärung sämtliche weltweiten Einkünfte und Vermögenswerte deklarieren. Also auch im Ausland gelegene Liegenschaften, Bankkonti, ausländische Renten und so weiter. Das kantonale Steueramt nimmt dann eine Ausscheidung vor.

Ich habe eine Genossenschaftswohnung gemietet und musste für 5000 Franken einen Anteilschein kaufen. Muss ich diesen deklarieren?

Ja, der Anteilschein gehört ins Wertschriftenverzeichnis, er gilt als Vermögen. Sie bekommen das Geld zurück, wenn Sie ausziehen. Dasselbe gilt übrigens auch für die Mietkaution.

Meine Bank hat mir für ein grösseres Vermögen Negativzinsen berechnet. Ich habe mich gewehrt, nun hat mir die Bank die Zinsen wieder gutgeschrieben, allerdings erst für dieses Jahr. Wie soll ich das deklarieren?

Sie können im Jahr 2019 einen Abzug für die Negativzinsen geltend machen und müssen dann die Gutschrift im Jahr 2020 als Einkommen versteuern.

Ich lasse mein Vermögen von der Bank verwalten. Warum kann ich diese Kosten nicht vollständig abziehen?

Der Begriff «Vermögensverwaltungskosten» beinhaltet die Kosten für Depotgebühren, die Administration und dergleichen, nicht aber die Kosten für Beratungstätigkeit oder Auslagen für den Erwerb und Verkauf von Wertschriften. Wenn die Bank die Kosten nicht separat ausweist, dann können Sie eine Pauschale von drei Promille des fremdverwalteten Wertschriftenvermögens (ohne Konti und Darlehen oder eigene Aktien) geltend machen.

Ich habe Einkommen aus Wertschriften, das ich bisher nicht versteuert habe. Nun möchte ich dieses nachmelden. Muss ich den Netto- oder den Bruttoertrag angeben?

Sie müssen den Bruttoertrag angeben. Wenn Sie bereits definitiv eingeschätzt worden sind und Ihnen die Verrechnungssteuer abgezogen worden ist, ist diese verloren, Sie können sie nicht mehr zurückfordern.

Kann ich die Kosten für ein Hörtraining abziehen?

Sie können es versuchen, sofern die Kosten, die Sie selbst tragen müssen, mehr als fünf Prozent des steuerbaren Einkommens betragen und das Training ärztlich verordnet wurde.

Ich bin am 1. März 2019 pensioniert worden. Darf ich noch Berufsauslagen geltend machen?

Ja, selbstverständlich, einfach nur für diese beiden Monate.

Ich bin Wochenaufenthalterin in Zürich. Welche Auslagen kann ich von den Steuern abziehen?

Sollten Sie Ihren steuerrechtlichen Wohnsitz in einem anderen Kanton haben und der Wochenaufenthalt berufsnotwendig sein, können Sie den ortsüblichen Mietzins für ein Zimmer, die Fahrkosten zwischen Aufenthalts- und Arbeitsort und 15 Franken pro Tag bzw. maximal 3200 Franken pro Jahr zusätzlich zu den üblichen Verpflegungskosten abziehen.

Ich unterstütze meine erwachsene Tochter mit etwa 6000 Franken pro Jahr. Muss sie das als Einkommen deklarieren?

Wenn Ihre Tochter dafür keine Arbeitsleistung erbringt (etwa indem sie Sie pflegt), gilt der Betrag als Schenkung. Eine solche muss über 5000 Franken deklariert werden, ist bei direkten Nachkommen aber steuerfrei.

Wir sind geschieden und haben alternierende Obhut vereinbart. Wer kann den Kinderabzug geltend machen?

Wenn Sie keine Alimente vereinbart haben und über das gemeinsame Sorgerecht verfügen, können beide den halben Kinderabzug geltend machen. Ansonsten kann derjenige, der die Alimente erhält, den vollen Abzug geltend machen. Jener, der die Alimente zahlt, kann dafür diese von den Steuern abziehen.

Ich unterstütze meinen Sohn finanziell, der versucht, eine Musikerkarriere zu starten. Kann ich diese Beiträge von den Steuern abziehen?

Nein, das können Sie nicht. Abzugsfähig sind Unterstützungsbeiträge an erwachsene Kinder nur, wenn sie sich in der Erstausbildung befinden und deshalb nicht erwerbstätig sind. Auf Ihren Sohn trifft das nicht zu.

Ich bin nach dem Tod meiner Eltern Alleinerbe und habe ein grösseres Vermögen mit Wertschriften und Liegenschaften geerbt. Wie muss ich nun vorgehen?

Sie müssen das Vermögen und die Schulden in Ihrer Steuererklärung aufführen. Achten Sie in der Steuerveranlagung darauf, dass das Vermögen Ihrer Eltern erst ab dem Todeszeitpunkt versteuert wird – bis zum Tod sind die Eltern steuerpflichtig. Steht eine Liegenschaft leer, vermerken Sie dies in der Steuererklärung, sonst müssen Sie den Eigenmietwert versteuern. Sie müssen aber belegen, dass Sie sich um einen Verkauf oder eine Vermietung bemühen.

Ich bin pensioniert und möchte in den Süden ziehen, meine Frau will aber nicht mitkommen. Sie will in unserem Haus in der Schweiz bleiben. Offiziell trennen möchten wir uns allerdings nicht. Können wir künftig trotzdem steuerlich einen getrennten Wohnsitz geltend machen?

Grundsätzlich ist es möglich, dass Ehegatten einen getrennten Wohnsitz haben, auch international. Sie müssen dann aber substanziiert beweisen können, dass Sie trotz Ehefrau und Liegenschaft in der Schweiz Ihren Wohnsitz tatsächlich in den Süden verlegt haben.

Ich bin Präsidentin eines Vereins. Was muss ich tun, dass die Mitglieder ihre Beiträge von den Steuern abziehen können?

Das geht nur, wenn Ihr Verein als gemeinnützig anerkannt und steuerbefreit ist. Dafür müssten Sie beim Steueramt ein Gesuch einreichen. Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass der Verein nicht kommerziell ist und der Allgemeinheit dient.