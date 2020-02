Kanton will Religionsunterricht an Zürcher Gymis deutlich abbauen

Wie viel Religionsunterricht braucht die Schule? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Zürcher Bildungsdirektion im Rahmen des Projekts «Gymnasium 2022». Zu reden gibt das neu vorgesehene Fach «Religionen, Kulturen, Ethik», das im Gegensatz zum früheren Freifach obligatorisch werden soll. Dieses neue Fach erhitzt die Gemüter wegen der vorgesehenen Anzahl Wochenstunden: Die Diskussionsgrundlage der Bildungsdirektion sieht im Untergymnasium in den ersten zwei Jahren lediglich eine halbe Stunde pro Woche vor.

«Der Religionsunterricht findet für Tausende Schülerinnen und Schüler kaum mehr statt», kritisiert die Interreligiöse Arbeits-gemeinschaft Iras Cotis mit Blick auf das schweizweite Angebot.Im Vergleich mit anderen Kantonen hat Zürich am Gymnasium die geringste Stundenzahl. Der Lehrplan 21 sieht eigentlich 1,5 Wochenstunden für die Religionskunde vor.

Bildungsamt beschwichtigt

Beschlossen sei noch nichts, sagt Niklaus Schatzmann, Leiter des kantonalen Mittelschul- und Berufsbildungsamts. Das Projekt «Gymnasium 2022» gehe erst Ende März in die Vernehmlassung. Die Interessengruppen aus Politik, Schule und Gesellschaft könnten dann ihre Stellungnahme abgeben. Der Bildungsrat habe am Untergymi mindestens eine Wochenlektion als Zielvorgabe formuliert – also das Doppelte. Den Schulen solle es möglich sein, einen Teil des Unterrichts in «Religionen, Kulturen, Ethik» als Blockwochen zu organisieren oder in die Lehrpläne anderer Fächer zu integrieren.

«Wir wissen nicht, wie wir die vorgesehenen Inhalte in einer halben Wochenstunde unterbringen sollen.»Arnd Brandl, Religionswissenschaftlr und -lehrer

Arnd Brandl, Präsident der Fachschaft Religion Kanton Zürich, ist skeptisch. Andere Fächer hätten kaum die Kapazität, Inhalte des Religionsunterrichts zu übernehmen. Und die in die Vernehmlassung geschickte Diskussionsgrundlage gehe explizit von einer halben Wochenstunde aus. «Wir wissen nicht, wie wir die vorgesehenen Inhalte in einer halben Wochenstunde unterbringen sollen», sagt er. Es sei praktisch unmöglich, Themen wie Antisemitismus, Islamfeindlichkeit oder Radikalisierung in so knapper Zeit abzuhandeln.

So hat Brandl im Namen der Fachschaft an Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) geschrieben: «Wir möchten diesen im Maturitäts-Anerkennungsreglement formulierten Auftrag sehr gerne und gewissenhaft annehmen, sehen uns dazu aber ausserstande angesichts des Missverhältnisses zwischen der zu vermittelnden Kompetenzenfülle und der dafür angedachten Stundendotation.»

Beruf verliert Attraktivität

Für Brandl, selber Religionswissenschaftler und -lehrer, kommt dazu, dass der Beruf des Religionslehrers völlig unattraktiv würde: «Ein Religionslehrer mit einem 50-Prozent-Pensum und elf Lektionen müsste dann 22Klassen parallel unterrichten.»

Das Fach «Religionen, Kulturen, Ethik» ist religionskundlich ausgerichtet – jedenfalls nicht konfessionell. Thomas Schlag, Professor für Praktische Theologie an der Universität Zürich, spricht lieber von einem «religionsbezogenen Unterricht», weil das Fach nicht bloss auf Stoffvermittlung abziele, sondern auch auf existenzielle Fragen. Dabei denkt er etwa an interkulturelle Erfahrungen: Wie soll ein Schüler einer muslimischen Frau mit Kopftuch an der Schule oder in der Nachbarschaft begegnen? Schlag: «Es geht um Lebensfragen, um die eigene Urteilsbildung und Kompetenz in Sachen Religion.»

«Eine geradezu skandalös geringe Stundenzahl.»Thomas Schlag, Professor für Praktische Theologie

So soll das Fach gemäss Schlag auch Begegnungen mit Religionsvertretern ermöglichen oder Besuche in einer Synagoge oder Moschee. Das aber erfordere Zeit. Auch der Theologe spricht mit Bezug auf das religionskundliche Fach im Projekt «Gymnasium 2022» von einer «geradezu skandalös geringen Stundenzahl». Das Fach sei in einer Sandwichposition, zerdrückt von den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern.

Natürlich könne man fächerverbindende Angebote möglich machen, sagt er. Bei der Holocaust-Erinnerung zum Beispiel könne das Fach mit dem Geschichtsunterricht zusammen geführt werden. Für ihn ist entscheidend, dass das Fach an seiner Wurzel des Religionsunterrichts festhält und von diesem her den Bogen zur Ethik und den Kulturen spannt.