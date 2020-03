Zürcher Spitäler sperren Besucher aus

Im Universitätsspital Zürich gilt seit Donnerstag 18 Uhr ein Zutrittsverbot für Besucherinnen und Besucher. Das hat die Spitalleitung beschlossen. Für ausserordentliche Situationen gibt es Ausnahmen. Das Spital führt Zutrittskontrollen durch, wie es mitteilt. Das Besuchsverbot ist eine Präventionsmassnahme gegen das Coronavirus. Man will so das Risiko reduzieren, dass Patientinnen und Patienten oder Mitarbeitende angesteckt werden. Ausgenommen vom Verbot sind Eltern von Kindern, Partner von Gebärenden sowie nahe Angehörige von sterbenden Menschen oder unterstützungsbedürftigen Patienten.

Nachdem dies das Universitätsspital bekannt gab, zogen andere Einrichtungen nach. Zuerst gab die Stadt Zürich bekannt, dass ab Freitag diese Regeln auch für die Stadtspitäler Waid und Triemli sowie die städtischen Pflegezentren gelten, am Donnerstagabend verhängte dann die kantonale Gesundheitsdirektion ein Besuchsverbot für alle Spitäler und führte damit einheitliche Regeln ein.

Zürcher Krisengipfel

Am Mittwochabend haben sich die Direktoren und Infektiologen aller Zürcher Spitäler mit Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) zu einem Krisengipfel getroffen. Derzeit steigt die Zahl der Fälle rasant an – auch der schweren.

Das Resultat der Sitzung fasst Christian Schär, Präsident des Verbandes Zürcher Krankenhäuser (VZK), wie folgt zusammen: «Die Spitäler fahren ihre Kapazitäten hoch.» Alle richten einen separaten Behandlungspfad für Corona-Patienten ein, sofern sie dies nicht bereits getan haben. Und sie stellen sicher, dass genügend Betten für Corona-Patienten vorhanden sind. Dazu können sie Betten wieder in Betrieb nehmen, die vorübergehend nicht mehr gebraucht wurden, oder Einzelzimmer doppelt belegen. «Wenn nötig, wird man auch geplante Eingriffe verschieben», sagt Schär. Das heisst, dass vielleicht ein Leistenbruch oder eine Hammerzehe später operiert wird, als terminiert war, um zwei Beispiele von nicht überlebenswichtigen Eingriffen zu nennen.

Appell an die Bevölkerung

Zum Problem werden könnten die Intensivpflegeplätze, von denen es nur eine beschränkte Zahl gibt und die nicht einfach vermehrt werden können. Laut Schär werden die Spitäler jetzt ihre IP-Kapazitäten kantonal koordinieren. Das nötige elektronische Tool stellt Schutz & Rettung zur Verfügung. In dem Programm sieht man jederzeit, wo es freie IP-Betten gibt.

Und was passiert, wenn alle besetzt sind? Schär sagt: «Im allerschlimmsten Fall stösst das System an Grenzen, und das Personal ist überfordert.» Damit es nicht so weit kommt, appelliert er an die ganze Bevölkerung, die Vorsichtsmassnahmen zu befolgen: Hände waschen, Abstand wahren, junge und alte Menschen möglichst voneinander fernhalten. Der Krisengipfel der Spitäler fand übrigens in einem grossen Raum des Bildungszentrums Careum statt. «Jeder sass zweieinhalb Meter vom Nächsten weg», so Schär. Ab sofort wird sich der Spitalverband täglich mit der Gesundheitsdirektion austauschen.