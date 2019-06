Keiner versteht die Geheimniskrämerei

Die Zürcher Kantonsregierung soll künftig nach Neuwahlen die Ämtervergabe künftig zügig kommunizieren und auf lange Geheimniskrämerei verzichten: Diese Forderung von Justizdirektorin Jacqueline Fehr (SP) stösst im kantonalen Parlament links wie rechts auf Zuspruch. Grundsätzlich spreche nichts dagegen, schneller Transparenz zu schaffen, sagen die Fraktionspräsidentinnen und- präsidenten von SVP, FDP und Grünen unisono.

Fehr hatte die Idee gestern eigenmächtig in einem verwaltungsinternen Blog lanciert, weil der Regierungsrat ihr zu wenig vorwärtsmacht mit einem Systemwechsel. Sie lüftete in diesem Zug das Geheimnis, dass die heutige Praxis «ein Versteckspiel» sei: Die Ämter würden jeweils schon kurz nach den Wahlen an einer geheimen Sitzung fix vergeben, danach werde der Öffentlichkeit aber während rund einem Monat, bis zum offiziellen Legislaturwechsel, das Gegenteil vorgegaukelt. Weil niemand etwas erfahren dürfe, sei eine geordnete Amtsübergabe nicht möglich.

Wer hat beim Übergang die Oberhand?

Beatrix Frey-Eigenmann, Fraktionschefin der FDP, sagt zu Fehrs Vorstoss: «Wenn es stimmt, dass die Ämter an dieser Sitzung schon fix vergeben werden, gibt es kaum Gründe, die dagegen sprechen, das sofort zu kommunizieren.» Kritisch reagiert sie hingegen auf die Idee der SP-Regierungsrätin, dass die neu Gewählten gleich nach der Ämtervergabe Zugriff auf die Verwaltung haben sollten, damit sie sich mit wichtigen Personen besprechen und sich auf den Amtsantritt vorbereiten können.

So was könnte die Mitarbeiter in Loyalitätskonflikte stürzen, fürchtet Frey-Eigenmann. «Man stelle sich vor, der Neue sagt zu einem Geschäft, er wolle es auf die lange Bank schieben, während sein Vorgänger, der immer noch im Amt ist, es vorantreiben will», sagt sie. «Ich hätte Verständnis, wenn ein abtretender Regierungsrat sich weigert, alle Türen schon für den Nachfolger zu öffnen. Ich bin gespannt, wie Frau Fehr darauf reagieren würde, wenn sie dereinst selbst in dieser Rolle ist.» Eine ideale Regelung für die Zeit des Übergangs gebe es nicht. Wenn man einen solchen Job übernehme, müsse man halt ab einem bestimmten Moment einfach «an die Säcke».

Regierung äussert sich erst morgen

Einen anderen Vorbehalt hat SVP-Fraktionschef Martin Hübscher. Er befürchtet, dass der Druck auf die neuen Regierungsrätinnen und Regierungsräte zunimmt, wenn sie vor Amtsantritt einen vollen Monat für die Vorbereitung zur Verfügung haben. «Man erwartet dann umso mehr, dass sie sich freischaufeln und einarbeiten können und in allen Dossiers sattelfest sind, wenn sie übernehmen», sagt er. «Was aber, wenn ein neu antretender Regierungsrat von seinem Arbeitgeber nicht sofort freigestellt wird?» Das brauche alles seine Zeit.

Dennoch sagt Hübscher, seine Partei werde einem anderen Vorgehen «sicher nicht in Weg stehen», sofern der Gesamtregierungsrat sich dazu durchringe. Ob dies der Fall ist, bleibt für Erste offen. Regierungspräsidentin Carmen Walker Späh lässt ausrichten, dass das Thema für die morgige Sitzung traktandiert sei. Erst danach werde sich die Regierung dazu äussern.

Vorher lässt sich auch kaum in Erfahrung bringen, welches die Gründe für die bisherige Regelung mit der langen Geheimhaltungsphase sind. Esther Guyer, Fraktionschefin der Grünen, kann sich da auch keinen Reim darauf machen. Nur so viel: Im Politzirkus gebe es generell eine Neigung, die Dinge spannender darzustellen, als sie tatsächlich sind. So sieht es auch AL-Fraktionchef Markus Bischoff. Für ihn ist klar: «Die sollen sich für die Konstituierung so viel Zeit nehmen, wie sie brauchen, aber wenn der Entscheid gefallen ist, muss er auf den Tisch.» Eine raschere Kommunikation wäre auch in Guyers Augen sinnvoll, damit sich die neue Regierung möglichst schnell finden kann. Die Einsprachefrist nach den Wahlen gelte es allerdings abzuwarten – das betont nicht nur sie, sondern auch Hübscher von der SVP

Andere Kantone machen es vor

Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass die Zürcher Regelung eher ungewöhnlich ist. Im Aargau und im Thurgau etwa findet die Ämtervergabe zwar ebenfalls zwei bis drei Wochen nach den Wahlen statt, aber das Ergebnis wird dann sofort oder wenige Tage darauf kommuniziert. Das habe für alle den Vorteil, dass es anhaltenden Spekulationen den Boden entziehe.

Danach bleiben den Neuen zwei Monate oder mehr, um sich auf den Amtsantritt vorzubereiten. Im Thurgau heisst es, dass während dieser Zeit alles offengelegt werde. Dadurch hätten beim letzten Wechsel der abtretende und der neue Regierungsrat die Übergabe sorgfältig vorbereiten können. Im Aargau gibt es für die Zeit des Übergangs keine einheitliche Regelung: Je nachdem finde die Übergabe auch erst am Stichtag statt – das hänge sehr von der jeweiligen Konstellation ab. Davon also, ob die beiden persönlich und inhaltlich miteinander auskommen.

Eine besonders lange Übergangszeit kennt der Kanton Graubünden, wo es von der Bekanntgabe der Departementsverteilung bis zum Amtsantritt ein halbes Jahr dauert. Diese Zeit dürfen die neu Gewählten aber nicht nutzen, um ihre künftigen Ämter zu besuchen und sich mit den Mitarbeitern auszutauschen, wie dies Fehr für Zürich vorschwebt. Der Vorteil der Bündner Regelung besteht primär darin, dass sie den künftigen Regierungsmitgliedern viel Zeit lässt, um ihren Abgang vom bisherigen Arbeitsplatz zu klären. (Tages-Anzeiger)