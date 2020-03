Kleine Demo, grosses Ultimatum und ein bisschen Corona

Fast hätte man sie vergessen, die Parolen der Klimaaktivisten. «What do we want – climate justice – when do we want it – now», skandierten sie am Montagmorgen vor dem Zürcher Rathaus und bildeten ein Spalier für die eintrudelnden Parlamentsmitglieder. Letztere waren in der Mehrheit, bestand doch die Demonstrantengruppe aus etwa 60 Personen. Doch die Politikerinnen und Politiker waren gespalten. Während Hannah Pfalzgraf (SP) kräftig mitschrie, blickten bürgerliche Politiker wie Roland Scheck (SVP) oder Erich Vontobel (EDU) weniger erfreut in die Runde.

Die beiden SP-Frauen Hannah Pfalzgraf (SP, links) und Leandra Columberg im Spalier der Klimademonstranten. Foto: PD

Anlass der Aktion war ein Ultimatum. Nicola Siegrist (SP) verlas im Ratssaal eine Erklärung des Klimastreiks Zürich. Sein Hauptvorwurf: Trotz den Streiks seit über einem Jahr sei «nichts» geschehen: «Die Politik schläft, die Uhr tickt.» Die Erklärung beinhaltet Provokationen («seid ihr überfordert?») und vor allem Drohungen. «Zum letzten Mal freundlich» fordert der Klimastreik einen Massnahmenplan für netto null Treibhausgasemissionen bis 2030.

Blockade des Rathauses angedroht

Sollte die Forderung nicht oder nicht rechtzeitig bis Ende August 2020 erfüllt werden, müsse man zu «drastischeren Methoden» greifen. Nach der Erklärung erläuterte Siegrist, die Klimabewegung bekenne sich zur Gewaltlosigkeit. Eine drastischere Methode könnte etwa eine Blockade sein, also zum Beispiel dafür sorgen, dass die Kantonsratsmitglieder eines Sitzungsmorgens fünf Minuten nicht ins Rathaus gelangen. Auch könnten mal 1000 statt 100 Demonstranten aufgeboten werden.

Das Murren auf der Gegenseite wurde während Siegrists Vortrag immer lauter. Vor allem die SVP enervierte sich zunehmend. «Sozialist!», «Hooligan!!», tönte es von rechts. In einer Replik sagte SVP-Fraktionschef Martin Hübscher, Drohung und Erpressung sei in einer direkten Demokratie unwürdig. Statt demonstrieren und diskutieren sollen die Klimabewegten doch lieber konkrete politische Vorstösse wie Volksinitiativen lancieren. Einen Lacher holte er sich mit dem Spruch, der Staatskundeunterricht finde wohl am Freitag statt. Matthias Hauser meinte, er habe in seiner 17-jährigen Zeit im Rat noch nie erlebt, dass ein Kantonsratsmitglied drohe.

Klimaalliierte sind verstimmt

Die Problematik der Aktion zeigte sich in drei anderen Repliken. Grünen-Fraktionspräsidentin Esther Guyer sagte, sie habe keine Angst vor der Tonalität der Klimajugend. Sie fühlte sich aber auch ein bisschen angegriffen, zumal die sogenannte Klimaallianz mit SP, GLP, Grünen, EVP und AL im Kantonsrat seit einem Jahr knapp majoritär ist. «Alle Vorstösse liegen vor», sagte Guyer. «Ich kann die Klimajugend beruhigen, wir haben die Mehrheit.»

Aber diese Mehrheit wird durch interne Angriffe nicht eben gefestigt. So sah sich die EVP sogar genötigt, eine Medienmitteilung zu schreiben. «Absolut kein Verständnis» habe sie für diese Drohungen. Zudem sei es fatal, wenn man die Jugendlichen mit Unwahrheiten anstachle. Damit säe man Aggressivität und Fanatismus. Und GLP-Kantonsrätin Cristina Wyss-Cortellini meinte auf Facebook: «Wir sind keine Polterer, sondern Macher. Und arbeiten – ohne Palaver – an einer Wende in Sachen Umweltschutz.»

Wo sind die Dispenser?

Hübscher hatte den Verdacht geäussert, die Klimajugend wolle sich nach all den Corona-Schlagzeilen wieder mal ins Gespräch bringen. Das Virus war omnipräsent – allerdings eher in den Gesprächen als im Verhalten: Handshake hier, Küsschen dort und eine gut gefüllte Präsenzliste: 172 von 180 Kantonsratsmitgliedern waren im engsten Ratssaal der Schweiz anwesend.

Allerdings vermisste man im Rathaus die Dispenser mit Desinfektionsmittel wie im Herbst 2009 bei der Schweinegrippe. «Sie kommen hoffentlich bis zur Sitzung des Zürcher Gemeinderats am Mittwoch», hiess es etwas zerknirscht. Ellbogengruss als Alternative

Den Stoff könnte Lorenz Schmid liefern. Der CVP-Apotheker war letzte Woche ausgeschossen und mixt das Desinfektionsmittel nun selber. Schutzmasken verkauft er zwar, empfiehlt sie aber niemandem. «Masken schützen das Gegenüber, nicht aber den Träger», stellt auch CVP-Arzt Josef Widler klar. Sein Hauptthema ist die Verfügbarkeit der Corona-Tests. Deshalb sein Aufruf: nicht in den Notfall rennen. Nicht alle müssen getestet werden.

Während Widler noch immer jeder und jedem die Hand gibt, hat Schmid zum Ellbogengruss gewechselt. Darauf Widler: «Aber bitte nicht jene Elle hinstrecken, in die du grad geniest hast.»