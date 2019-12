Zürcher Ex-Präsident verlässt die SVP im Streit

«Ich habe erkannt, dass ich nicht in eine Oppositions- und Protestpartei gehöre», erklärt Langhart am Freitag seinen Rücktritt aus der SVP und der Kantonsratsfraktion der Partei in einer Medienmitteilung. Als Präsident sei es ihm nicht gelungen, die SVP wieder näher zu den ursprünglichen Wählerinnen und Wähler zu bringen – insbesondere zu den Gewerbetreibenden und den Bauern. «Die internen Widerstände waren zu gross. Die enormen Wahlverluste der letzten Jahre in der ganzen Schweiz geben mir nachträglich recht.»

Ein Rücktritt aus dem Kantonsrat stehe allerdings nicht zur Diskussion. Die «eindeutigen Wahlergebnisse» im Bezirk Andelfingen bei den kantonalen und nationalen Wahlen seien für ihr Motivation genug, um weiterhin das Zürcher Weinland zu vertreten.

Der 55-jährige Langhart ist Agronom und Biobauer in Oberstammheim. Acht Jahre war er für die SVP im Kantonsrat. 2016 wurde er in einer Kampfwahl gegen Nationalrat Claudio Zanetti zum Zürcher SVP-Präsidenten gewählt. Nach der Wahlniederlage vom 24. März 2019 und parteiinterner Kritik ist er gemeinsam mit den beiden Vizepräsidenten sowie zwei Parteisekretären zurückgetreten. (tif)