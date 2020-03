Küsnachter Firma präsentiert neue Version der «Knutschkugel»

«Shit happens» sagten sich Oliver und Merlin Ouboter, als der erste Prototyp ihres Microlino-Kabinenrollers vor Jahren auf dem Weg an den Autosalon Genf von einem Gabelstapler fiel. Sie stellten das demolierte Modell trotzdem aus, mit einem entsprechenden Schild versehen: «Shit happens».

«Shit happens» sagten sich die Brüder auch, als im vergangenen Jahr ihr ehemaliger deutscher Produktionspartner Artega am Autosalon eine Kopie ihres Kabinenrollers vorstellte und bereits in wenigen Wochen in Produktion gehen will. Ouboters suchten sich darauf einen neuen Produktionspartner, holten sich Verstärkung in Form des ehemaligen Porsche- und BMW-Managers Peter Müller an Bord und nutzten den erneuten Strauchler, um ihr Produkt gründlich zu überarbeiten.

Per Livestream an die Fans gewandt

«Shit happens» sagten sich Oliver und Merlin Ouboter auch vor wenigen Tagen, als die Präsentation des Microlinos 2.o am Genfer Automobilsalon diese Woche wegen des Coronavirus abgesagt werden musste. Sie nutzten die Gelegenheit, um ihre Fans – und von denen haben sie trotz oder gerade wegen ihrer leidvollen Geschichte immer noch erstaunlich viele – am Mittwochabend in ihren Showroom in Obermeilen zu laden, die Enthüllung des neuen Modells zu feiern und um den Moment per Livestream – wie sich das für moderne Elektro-Automobilbauer gehört – mit der Welt zu teilen. 17'000 haben einen Microlino der Küsnachter Firma vorbestellt.

Der neue Stadtflitzer hat für mehr Fahrkomfort eine breitere Hinterachse, ein neues Chassis aus Stahlblech und Aluminium, er verfügt über einen stärkeren Motor und eine neue Batteriechemie. Äusserlich fällt der LED-Streifen über die gesamte Front auf, in dem die Blinker integriert sind. Es sieht nun im Dunkeln aus, als würde der Microlino lächeln. Auch das Innere des Wagens wurde umgestaltet. Es bietet nun mehr Platz, und weil das Steuerrad nicht mehr in der Tür integriert ist, gestaltet sich das Einsteigen komfortabler.

Gleich geblieben ist die Reichweite von rund 200 Kilometern, und auch der Preis soll trotz der hochwertigeren Komponenten weiterhin knapp 12'000 Euro betragen. Der Produktionsstart für den Microlino 2.0 ist für 2021 vorgesehen. Dazu hat sich Micro mit der italienischen Firma Cecomp zusammengetan.

Erfolgsformel: Zum Knutschen ist auch die neueste Kreation der Ouboters.

Retrodesign auch für den Roller

Mit der Microletta stellten Ouboters am Mittwoch zudem den seriennahen Prototypen eines dreirädrigen Elektro-Rollers vor. Dies schliesst die Lücke zwischen den Tret- und Elektro-Tretrollern, mit denen das Familienunternehmen gross geworden ist, und dem Microlino, mit dem sie eine neue Form der Mikro-Mobilität begründen wollen.

Die Akkus der Microletta können zum Laden herausgenommen werden. Sie sollen für 100 Kilometer reichen. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 80 Kilometern pro Stunde. Weil das Gefährt über zwei automatisch neigende Vorderräder verfügt, kommt es auch auf nasser Fahrbahn nicht ins Rutschen. Der Roller soll rund 5200 Franken kosten, Produktionsbeginn: unklar. Doch selbstverständlich haben Ouboters auch für dieses Gefährt schon Vorbestellungen angenommen. 500 sollen es bereits sein.