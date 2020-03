Kurz vor der Ausweisung zeugte er noch ein Kind

Er hat ein beeindruckendes Vorstrafenregister: 16 Mal wurde der Kosovare schon verurteilt, seine längste Strafe betrug 15 Monate. Er hatte sich der Entführung schuldig gemacht, der versuchten Nötigung und mehr als einmal der groben Verkehrsregelverletzung.

Nun muss er die Schweiz verlassen – trotz Frau und vier Monate altem Sohn, die beide Schweizer Bürger sind. Das hat das Zürcher Verwaltungsgericht entschieden. Der Mann habe gewusst, dass ihm die Wegweisung drohte, als er eine Familie gründete, sagen die Richter.

Er musste schon einmal gehen

Schon im Juni 2008 hatte das Migrationsamt Aargau dem Kosovaren die Aufenthaltsbewilligung entzogen, im Oktober 2008 aber heiratete der Mann eine Schweizerin. Dennoch wiesen alle Instanzen die Beschwerden gegen die Ausweisung ab.

2013 wurde ein Einreiseverbot gegen ihn verhängt, doch 2016 durfte der Mann in die Schweiz zurückkehren. Das Zürcher Migrationsamt erteilte ihm eine Aufenthaltsbewilligung «zum Verbleib bei der Ehefrau».

Wenige Monate später wurde die Ehe geschieden, worauf das Migrationsamt dem Mann im Dezember 2016 die Aufenthaltsbewilligung wieder entzog. Nur neun Tage nach diesem Entscheid – den der Kosovare anfocht – heiratete er erneut eine Schweizerin.

Dann wurde seine Frau schwanger

Auch die erneute Wegweisung focht der Mann durch alle Instanzen an. Noch während das Verfahren lief, wurde seine Ehefrau schwanger. Im Oktober 2019 kam ein Sohn zur Welt, einen Monat später bestätigte das Bundesgericht die Wegweisung.

Der Mann erwecke «das Gesamtbild eines gesellschaftlich schlecht integrierten Gewohnheitsdelinquenten», befand das höchste Gericht. Auch nach seiner Wiedereinreise war er wieder straffällig geworden, wegen grober Verkehrsregelverletzungen hatte er zwei Geldstrafen von insgesamt 330 Tagessätzen kassiert.

Er argumentiert mit Vater-Kind-Beziehung

Der Mann reichte ein Wiedererwägungsgesuch ein. Werde er weggewiesen, so sei das Wohl seines Sohnes «sowohl in Bezug auf die Vater-Kind-Beziehung sowie in finanzieller Hinsicht» gefährdet. Doch dieses Argument liess das Verwaltungsgericht nicht gelten, wie zuvor schon das Migrationsamt und die Sicherheitsdirektion. Dem Interesse an einem Familienleben stehe ein öffentliches Interesse an einer Wegweisung entgegen, da eine «auf eigener, besserer Erkenntnis beruhende Verhaltensänderung» nicht zu erwarten sei.

Der Frau sei zuzumuten, eine Arbeit zu suchen, findet das Gericht. Und Kontakte zwischen Vater und Sohn seien auch dann möglich, wenn der Vater im Kosovo lebe. Hinzu komme, dass das Ehepaar um die Situation des Mannes gewusst habe, als es entschieden habe, eine Familie zu gründen: «Indem er dennoch ein Kind zeugte, nahm er bewusst in Kauf, dass er künftig getrennt von diesem leben werde.»

Nur in einem Punkt korrigierte das Verwaltungsgericht die Sicherheitsdirektion. Diese hatte dem Mann einen Mangel an Verantwortungsbewusstsein, Rücksichtslosigkeit sowie Rechtsmissbrauch vorgeworfen. Das gehe zu weit, fand das Verwaltungsgericht.