Linienbus fährt in Wohnhaus

Der Vorfall ereignete sich heute Nachmittag in Anlikon bei Regensdorf. Ein Bus sei von der Strasse abgekommen und in eine Hauswand gefahren. sagt ein Leserreporter gegenüber 20minuten.ch. Was genau passiert sei, habe er allerdings nicht gesehen.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Selbstunfall von einem Busfahrer im Ortsteil Adlikon. Das Fahrzeug sei aus noch unbekannten Gründen in die Mauer geprallt. «Zwei Personen wurden verletzt und mussten ins Spital gebracht werden», so ein Sprecher. Hinweise auf schwere Verletzungen lägen nicht vor. Für die Bergung des Busses ist ein Kran aufgeboten worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. (tif)