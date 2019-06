Mann überfällt ZKB-Filiale im Säuliamt

Kurz nach 16 Uhr betrat am gestrigen Dienstag ein Unbekannter die Bankfiliale der Zürcher Kantonalbank (ZKB) in Zentrum von Affoltern am Albis. Er bedroht die anwesenden Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe und verlangte die Herausgabe von Bargeld.

Das Geld verstaute der Räuber in einem Rucksack und flüchtete in Richtung obere Bahnhofstrasse. Die sofortige Fahndung nach dem Täter blieb bislang ergebnislos, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. (pu)