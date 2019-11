«Achtung: Lebensgefahr»: Als Bruno Manser seine Giftpfeile suchte

Der Aufruf von Bruno Manser war dramatisch: «Achtung: Schon bei geringfügiger Verletzung besteht Lebensgefahr!» Das Gift an den rund 100 Pfeilen, die dem Regenwaldschützer Manser am 6. Juli 1999 beim Bahnhof Dietlikon abhandengekommen waren, hätte innert kürzester Zeit tödlich wirken können. 5 bis 60 Minuten dauere es, bis man sterbe, schrieb er in der Vermisstenanzeige, die er am 8. Juli an Herrn Wettstein vom Polizeiposten Dietlikon schickte.

Er fertigte ebenfalls eine detaillierte Skizze mit sämtlichen vermissten Gegenständen an. Neben Köcher und Pfeilen waren das auch eine kurze Lederhose, ein Wollgilet, eine Wolljacke, Korrespondenzen und Spendengelder. Den Verlust der Giftpfeile hatte Manser der Polizei zuerst noch verheimlicht – wohl in der Hoffnung, dass sie schnell wiederauftauchten.

Ein Znacht bei Manser und 1000 Franken

Der Bevölkerung riet Bruno Manser beim Kontakt mit den Giftpfeilen eindringlich: «Bei kleinster Verletzung sofort herzwärts abbinden, die verletzte Stelle herausschneiden oder zumindest mit Messerschnitt zu starkem Bluten bringen. Sofort ins Spital!» Köcher und Pfeile hatte er selber auf Borneo hergestellt, die Pfeilspitzen eigenhändig vergiftet. Das Gift stammte vom Pfeilgiftbaum (Antiaris toxicaria). Im Urwald gehörten Köcher und Pfeile zu Mansers Ausrüstung. Als Finderlohn hatte er «ein Znacht bei mir und 1000 Franken» ausgeschrieben.

In einem handschriftlichen Brief an die Polizei Dietlikon nennt Manser seinen Finderlohn. Foto: Andrea Zahler, Dokument: Bruno Manser Fonds

Der Verlust dieser höchstgefährlichen Pfeile sorgte landesweit für Schlagzeilen. In einem Interview mit der «SonntagsZeitung» sagte Manser: «Zwei- bis viermal pro Jahr nehme ich den Giftpfeilköcher an einen Anlass mit, um ihn zu zeigen.» Manser selber sprach beim Verlust von einem Diebstahl.

«Im Urwald wäre der Sack nicht gestohlen worden.»Bruno Manser

Er hatte an dem Tag einen Anlass in einem Möbelhaus in Dietlikon besucht, weil dieses Gegenstände mit Holz aus dem Gebiet der Penan verkaufte. Am Bahnhof fand er keine Schliessfächer, deshalb versteckte er seinen Rucksack in einem Gebüsch. «Das hätte ich nicht gemacht, wenn ich gedacht hätte, dass ihn jemand stehlen könnte», sagte er im Interview weiter. «Vielleicht bin ich etwas naiv: In der Schweiz sind die Leute halt anders sozialisiert. Im Urwald wäre der Sack nicht gestohlen worden.»

Für den damals 45-jährigen Bruno Manser hatten die Diebstahlanzeige und die öffentliche Warnung vor den Giftpfeilen rechtliche Folgen. Das Statthalteramt wurde aufmerksam auf den Fall. Es stellte Manser am 23. August eine Strafverfügung zu. Er müsse eine Busse von 800 Franken bezahlen und zudem die Staatsgebühr von 385 Franken, die Schreibgebühr von 24 Franken und die Zustellkosten von 5 Franken übernehmen – insgesamt also 1214 Franken. Der Statthalter hatte ihn für schuldig befunden, gegen das Giftgesetz verstossen zu haben. Für die Giftpfeile habe er keine Bewilligung gehabt. Zudem sei er zu wenig vorsichtig gewesen, da er den Rucksack mit den Giftpfeilen für eine Stunde unbewacht deponiert habe.

Diesen Brief schickte Bruno Manser an den Bülacher Statthalter Bruno Baur in Sachen «Pfeilgiftaffaire». Foto: Andrea Zahler, Dokument: Bruno Manser Fonds

Manser forderte in einem handschriftlich verfassten Brief, die Busse aufzuheben. Er sei mit dem Diebstahl bereits genügend bestraft, zudem betrage sein Kontostand nur 300 Franken. Das Statthalteramt schickte ihm daraufhin eine Vorladung. Am 15. September fragte der Statthalter Manser, ob die Gefahr der Pfeile immer noch gross sei. Manser antwortet: «Es kommt drauf an, wo die Pfeile heute sind. Das Gift ist abwaschbar. Wenn also Wasser dazukommt, würde das Gift ausgewaschen.» Am 16. Dezember schliesslich schrieb der Statthalter, dass die Busse rechtskräftig sei.

Die Giftpfeile sind bis heute nicht aufgetaucht.

Seit gestern ist der Film «Bruno Manser – die Stimme des Regenwaldes» von Regisseur Niklaus Hilber im Kino.