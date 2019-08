Mordfall in Altendorf: Nach ZDF-Sendung gibt es neue Hinweise

«Nachdem der Fall in Altendorf SZ am Mittwochabend in der ZDF-Sendung ‹Aktenzeichen XY› thematisiert worden war, gingen mehr als zwei Dutzend Meldungen ein», berichtet 20min.ch. Diese Hinweise werden im Rahmen einer internationalen Rechtshilfe der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz zugestellt, heisst es weiter.

Im Nachgang zur Sendung sei es bisher zu keinen Verhaftungen oder Sicherstellungen von Gegenständen gekommen. Das Tötungsdelikt ist weiterhin nicht geklärt.

Gewissheit für Angehörige

In der Gemeinde Altendorf, in der das Verbrechen passiert ist, hofft man, dass die Täterschaft durch die ZDF-Sendung endlich gefasst wird. Gemeindeschreiber Roger Spieser hat die getötete 22-Jährige flüchtig gekannt. «Sie war in der Schule im Jahrgang oberhalb von mir und war mit zwei meiner Freunde in der Klasse. Wir haben uns Hallo gesagt und sind ab und zu alle zusammen auf dem Pausenhof gestanden.»

Die Ausstrahlung der Sendung rufe in der gesamten Gemeinde Erinnerungen wach. «Es ist auch nach 15 Jahren noch schockierend, was passiert ist und dass die Täter immer noch frei herumlaufen.» Solche Fälle würden an anderen Orten passieren und man lese in der Zeitung davon. «In erster Linie wollen wir Gewissheit für die Angehörigen.» (red)