Muskelkater vom Blumenzählen: Freiwillige haben Zürich abgegrast

Das Männertreu gibt es im Kanton Zürich nicht mehr. 1950 soll die Orchideenart noch am Hüttkopf im Tössbergland gesehen worden sein. 1931 wuchs es auch noch am Schnebelhorn. Heute aber ist es ausgestorben.

Die Todesanzeige für das Männertreu steht auf Seite 237 eines 1128-seitigen Monumentalwerkes mit 3700 Bildern, das am Dienstagmorgen den Medien vorgestellt wurde: der «Flora des Kantons Zürich», kurz Floz genannt. Es handelt sich um den ersten umfassenden Zürcher Pflanzenatlas und ein von Botanikern im ganzen Land mit Spannung erwartetes Buch.

Denn es leistet weit mehr als Steckbriefe der Pflanzenarten, die im Züribiet wachsen. Aufgrund älterer Pflanzenlisten aus allen Regionen des Kantons und Herbarien können die Verfasser der Floz aufzeigen, wie sich der Bestand dieser Arten seit dem 19. Jahrhundert entwickelt hat. 42'000 historische Belege flossen in das Buch. Das ist landesweit einzigartig.

Männertreu: Aus Zürich verschwunden. Bild: Floz

Nun wissen wir erstmals: Im Kanton Zürich sind im Zeitraum von 1839 bis heute 1757 Pflanzenarten gewachsen. Hört sich nach viel an. Allerdings sind 62 Prozent davon selten oder sehr selten.

Und das dunkelrote, nach Schokolade riechende Männertreu ist eine von 108 Arten, die in den letzten Jahrzehnten im Kanton Zürich ausgestorben sind. Oder zumindest verschollen. So bezeichnen Optimisten Pflanzen, die zwar seit langem nirgends mehr gefunden wurden, aber möglicherweise doch noch an einem verborgenen Ort überlebt haben.

Dem Verschwinden des Männertreus steht – zum Beispiel – das Auftauchen des Schmetterlingsstrauchs gegenüber, der 1916 erstmals verwildert in Zürich belegt ist, sich seit 1950 stark ausbreitet und heute fast überall vorkommt.

Schmetterlingsstrauch: Wuchert geradezu. Bild: Floz

Was allerdings auch keine gute Nachricht ist. Denn der auch Sommerflieder genannte, unbestritten schöne Strauch gilt als unerwünschter Neophyt, weil er stellenweise die einheimische Flora verdrängt. Und zwar Schmetterlinge anzieht, aber ihren Raupen kein Futter bietet.

Thomas Wohlgemuth ist einer der fünf Herausgeber des Buchs, in dem die ehrenamtliche Arbeit von 250 Freiwilligen der Zürcherischen Botanischen Gesellschaft – Laien und Fachleute – zusammengefasst ist. Die Arbeiten daran starteten bereits 2011. Vom Seitenumfang her ist das nun vorliegende Werk fast so dick und gleich schwer wie die «Flora Helvetica», die Bibel der Schweizer Botaniker und Botanikerinnen.

Ein Neuntel des Kantons

Für das Pflanzeninventar wurde ein Neuntel des Kantons buchstäblich abgegrast. Der Kanton wurde systematisch in Quadrate von einem Kilometer Seitenlänge eingeteilt. Jedes neunte wurde kartiert.

Heisst: Sämtliche dort wachsenden Blumen, Sträucher und Bäume wurden bestimmt. Dabei hielten sich Teams von zwei bis vier Personen rund vierzig bis sechzig Stunden in einem Quadrat auf und legten dabei 15 bis 30 Kilometer zurück.

Kartierung: Welche Pflanze ist das? Bild: Dominique Meienberg

Wohlgemuth erinnert sich heute noch an den Muskelkater, den er sich beim Kartieren am Tössstock einhandelte. Dafür wurde er allerdings reichlich belohnt: «Ich fand Alpenrosen auf den Nagelfluhfelsen und noch viele andere Bergpflanzen, die abseits der Alpen nur im Tösstal wachsen!»

Dieses Vorgehen führte auch zu skurrilen Situationen: So musste ein Team die Pflanzenwelt am Rennweg in Zürich erfassen – die Stichprobe der Kilometerquadrate musste zwingend befolgt werden. Sie förderte Erstaunliches zutage: eine Hirschzunge im Ziehbrunnen.

Und Floz-Projektleiterin Corina Del Fabbro hatte ein Quadrat zu kartieren, das im Zürichsee liegt. So zog sie die Badehose an und schickte sich drein, die Wasserpflanzen im nicht zu tiefen Ufergebiet zu sammeln.

Zwischen Freude und Sorge

Wohlgemuth ist hin- und hergerissen zwischen Hochgefühl über den erfolgreichen Abschluss des Mammutwerkes und der besorgniserregenden Erkenntnis über den dramatischen Artenschwund, der jetzt erstmals über den ganzen Kanton hinweg in konkreten Zahlen belegt ist.

«Die Häufigkeit der Hälfte aller Arten hat sich seit seit 1900 gewandelt», sagte Corina Del Fabro gestern vor den Medien. «Und ein Viertel aller Pflanzenarten hat deutlich abgenommen.» Sie zählte drei hauptsächliche Gründe dafür auf: Die Überbauung von immer mehr Flächen, das Verschwinden von Feuchtgebieten wegen Gewässerkorrektionen und Meliporationen sowie die intensivierte Landwirtschaft.

Besonders starke Auswirkungen auf die Artenvielfalt hat laut Wohlgemuth der Verlust von Feuchtgebieten und Trockenwiesen. Und die meisten der früheren Fettwiesen, wo Margerite, Flockenblume und Wiesensalbei blühen, sind heute durch artenarmes Intensivgrünland ersetzt.

Dagegen hat sich der Lebensraum Wald in den letzten Jahrzehnten eher erholt, was sich allerdings nicht nur positiv auswirkt. Die Wälder sind dichter und dadurch dunkler geworden. Davon profitieren etwa fünfzig Arten, die heute zahlreicher geworden sind, gleich viele sind aber vollständig verschwunden oder klar seltener geworden, wie etwa der Frauenschuh.

«Es gibt deutliche Anzeichen, dass die Klimaerwärmung die künftige Zusammensetzung der Arten stark beeinflusst.»Thomas Wohlgemuth (WSL)

Wie sich die Klimaerwärmung auf die Arten im Kantonsgebiet auswirkt, ist laut Wohlgemuth noch nicht genügend erforscht, um konkrete Aussagen zu machen. «Es gibt allerdings deutliche Anzeichen, dass sie die künftige Zusammensetzung der Arten stark beeinflusst.»

Generell sind die Regionen Limmattal, Sihltal, Lägern und Glatttal besonders reich an Farn- und Blütenpflanzen, im Weinland und Winterthur wiesen die kartierten Flächen eine vergleichsweise geringe Artenvielfalt auf. Denn in diesen Regionen gibt es nur wenige verschiedene Lebensräume. Dafür viel intensive Landwirtschaft.

Hotspot Katzensee

Im Sihltal hingegen, das mit seinen steilen, bewaldeten Hängen der Uetliberg-/Albiskette und am Zimmerberg landwirtschaftlich wenig genutzt werden kann, ist die Artenvielfalt am grössten.

Weitere Gebiete mit hoher Artenzahl sind die nahezu naturbelassenen Uferzonen des Katzensees und des Pfäffikersee, das Ufer des Zürichsees hingegen ist heute verarmt – was Pflanzenarten betrifft.

Im Zürcher Unterland, in dem es weniger regnet als anderswo, gibt es noch recht viele Mager- und Trockenwiesen sowie lichte Wälder, was sich positiv auf die Artenvielfalt auswirkt.

Milchstern: Der Bestand ist stabil. Bild: Floz

Als Wohlgemuth davon erzählt, kramt er sein Handy aus der Hosentasche, blättert in seinem Fotoalbum und zeigt dann einen Acker, der auf den ersten Blick aussieht, als ob frischer Schnee darauf gefallen wäre. «Lauter Milchsterne», sagt er fasziniert. Darauf ist er im Bachsertal gestossen. «Unglaublich diese Menge! So dürfte es früher an vielen Orten ausgesehen haben.»

www.florazh.ch / Flora des Kantons Zürich, Herausgeber: Zürcherische Botanische Gesellschaft, Haupt Verlag, 1128 Seiten, 120 Fr. (Inklusive 15 botanische Exkursionen)