Nach 20 Jahren ist das Wappen auf der Weinflasche zurück

Nur wirklich ältere Stammkunden dürften die Weine des Jahrgangs 2019 des traditionellen Familienbetriebs Schwarzenbach in Meilen auf Anhieb wiedererkennen. Ihre Etiketten sind komplett neu gestaltet. Nach 20 Jahren ist als Symbol das Familienwappen zurückgekehrt – ein schwarzer Bach, umrandet von zwei lächelnden Halbmondgesichtern, schlängelt sich durch das Bild. Fast 90 Jahre – von 1912 bis 1999 – war dieses Wappen immer ein Symbol auf den Weinflaschen. Die fünfte Generation der Schwarzenbachs hat eine alte Tradition nun also wieder aufgenommen.

In den vergangenen beiden Jahrzehnten zierte ein pastellfarbenes Gemälde die Etikette. Darauf zu erkennen sind zwei Gesichter, eine Weinflasche, Weingläser und Weinreben. Beschriftet waren die Etiketten mit extrem schmalen, feingliedrigen Buchstaben. Ganz weg war das Familienwappen aber auch auf diesen Flaschen nicht: Es war klein auf den Verschlusskopf gedruckt.

Erzählen, was wichtig ist

Nun prägen neu die drei Farben Weiss, Schwarz und Bronze die Etiketten. Ein gediegen wirkendes Design ersetzt das Romantisch-Verspielte. «Wir wollen auf den Etiketten erzählen, was uns an unseren Weinen wichtig ist», sagt Winzerin Marilen Muff. Sie hat mit ihrem Partner Alain Schwarzenbach den Betrieb vor vier Jahren von Alains Eltern Cécile und Hermann «Stikel» Schwarzenbach übernommen.

So haben sich die Weinetiketten bei den Schwarzenbachs entwickelt.

«Unsere Weine sind klar und gradlinig. In der Flasche steckt genau das, was der Rebberg hergibt», sagt sie. Das Winzerpaar will bei ihren Weinen das Sortentypische und das Terroir hervorheben. So bevorzugen sie für die Lagerung ihrer Weissweine Stahltanks, darin können sie keine fremden Geschmäcker aufnehmen.

Das Weingut in Meilen hat eine sehr lange Geschichte: Die Familie Wunderli hat das Weinbauernhaus 1739 erbaut. 1912 kaufte die Familie Schwarzenbach Liegenschaft und Land. Marilen Muff und Alain Schwarzenbach konnten so einen sehr traditionellen Betrieb übernehmen; sie gehören aber zu einer ganzen Reihe von jungen Weinbauern, welche die Region prägen.

Jonas David Ettlin zum Beispiel bewirtschaftet erst seit zwei Jahren das Schipfgut in Herrliberg, gewann aber mit seinem allerersten Räuschling, den er gekeltert hat, im letzten Sommer die Degustation des TA. Oder Diederik Michel, der seit sieben Jahren in Küsnacht wirkt und das «Weingut Diederik» in dieser kurzen Zeit als Marke etablieren konnte. Die jungen Winzer arbeiten auch zusammen; so nutzen verschiedene Weinbauern wie die Schwarzenbachs und Michel dieselbe Abfüllanlage. Ihr Ziel ist es auch, die Weinbauregion Zürichsee bekannt zu machen. Unter anderem mit gemeinsamen öffentlichen Partys.

Vergangene Woche haben Muff und Schwarzenbach die ersten Weine des Jahrgangs 2019 in Flaschen abgefüllt. Und damit die neuen Etiketten erstmals aufkleben können. Zum Beispiel auf den Chardonnay. Mit dem Jahrgang sind sie sehr zufrieden – der Ertrag, aber auch die Qualität seien hervorragend.

Verkauf über die Gasse

Für Marilen Muff und Alain Schwarzenbach war es nach 20 Jahren Zeit für ein neues Design auf ihren Weinflaschen. Der Gedanke liegt dabei nahe, dass ihr neuer Auftritt nur ein simpler Marketingtrick ist, um neue Kunden zu finden.

Die beiden winken ab: «Wenn wir dadurch neue Kunden finden, haben wir nichts dagegen», sagt Schwarzenbach. Angewiesen seien sie darauf aber nicht. Denn den grössten Teil ihres Weins verkaufen sie in ihrem eigenen Laden auf dem Weingut – nur vereinzelt über andere Läden und gar nicht über Weinhandlungen und Restaurants. Wie die alte Kundschaft reagiert, werden sie in nächster Zeit sehen. Denn die ersten Flaschen gehen demnächst über den Tresen.

Der gleiche Gestalter

So verschieden die neuen Weinetiketten von den letzten sind, gestaltet hat beide interessanterweise der Meilemer Glasmaler Rolf Attinger. Und was hat Patron Hermann Schwarzenbach zur Umgestaltung gemeint? Alain Schwarzenbach lacht und sagt: «Er fragte zuerst, ob wir nicht zwei oder drei Weine mit der alten Etikette behalten könnten.»