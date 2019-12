Neues Gymnasium in Dübendorf?

Wenn heute die Schülerzahlen an den Kindergärten explodieren, bedeutet es auch viel mehr Kantonsschüler in ein paar Jahren. Aus diesem Grund hat der Kanton bereits ein neues Gymnasium am rechten und eines am linken Zürichsee lanciert. Ein Provisorium in Uetikon ist bereits in Betrieb, eines in Au/Wädenswil öffnet 2020.

Aber auch im Raum Zürich-Nord/Glattal könnte es künftig zu Engpässen in den bestehenden Schulhäusern kommen. Deshalb gibt es Planspiele für eine neue Kantonsschule in Dübendorf, wie die NZZ am Mittwoch berichtet. Ins Auge gefasst habe der Kanton etwa das Areal des Innovationsparks. Dessen Verantwortliche sind allerdings nicht informiert, während die Stadt Dübendorf andere Areale bevorzugen würden, wie es heisst.

Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt lässt sich nicht in die Karten blicken. Ergebnisse über die Schulraumplanung in der Region Glattal/Oberland seien im Frühling zu erwarten.

Dübendorf war während 38 Jahren und bis 2012 Standort einer Kantonsschule. Diese war allerdings als Provisorium und Filiale der Kantonsschule Zürcher Oberland gedacht, bis nach jahrzehntelanger Planung in Uster endlich ein neues Gymi eröffnet wurde. (pu)