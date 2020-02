Flugzeug in Kloten mit Bio-Kerosin betankt – ist das die Wende?

Letzte Woche meldete der Flughafen Zürich stolz, erstmals sei im Rahmen des WEF ein Businessjet mit Öko-Kerosin betankt worden, das aus Abfallstoffen und Altöl gewonnen wird. Ebenfalls seit letzter Woche fliegt die Swiss mit 30 Prozent nachhaltigem Treibstoff von San Francisco nach Zürich. Und schon seit November können Swiss-Kunden für jeden Flug Öko-Sprit buchen.

Passiert da gerade etwas? Tatsächlich ist die Klimadiskussion in den vergangenen Monaten auch in der Flugbranche so richtig angekommen. Swiss-Chef Thomas Klühr etwa liess sich in der «Weltwoche» vom 16. Januar dieses Jahres so zitieren: «Das nächste Jahrzehnt steht klar im Zeichen des Umweltschutzes.» Es brauche massive Investitionen in CO2-neutrale Treibstoffe. Der Swiss-Mutterkonzern, die Lufthansa, hat mehrere Flugverbindungen teilweise auf Öko-Sprit umgestellt, ebenso die skandinavische SAS.

Winzige Schritte



Allerdings: Der grosse Durchbruch zur klimafreundlichen Fliegerei ist noch nicht in Sicht, die bisherigen Schritte sind zwar publikumswirksam, aber winzig. Die Aktion am Flughafen Zürich während des WEF etwa war ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit Jet Aviation; das nachhaltige Kerosin stand nur Geschäftsfliegern zur Verfügung. Airlines können in Zürich derzeit keinen Bio-Sprit tanken. Wenn Swiss-Kunden ihren Flug mit Bio-Kerosin buchen, dann wird nicht das Flugzeug damit betankt, mit dem sie reisen. Die fragliche Menge Treibstoff wird stattdessen in Frankfurt über die Lufthansa-Tankanlage dem fossilen Kerosin beigemischt.

Wir arbeiten aber daran, günstige Voraussetzungen für die Lieferung des nachhaltigen Treibstoffs zu schaffen.Philipp Bircher

Mediensprecher Flughafen Zürich



Zwar sagt Flughafen-Mediensprecher Philipp Bircher: «Das langfristige Ziel ist es sicherlich, dass eine Betankung mit nachhaltigem Treibstoff künftig auch am Flughafen Zürich möglich ist, auch für Linien- und Chartermaschinen.» Aber wann dieses «künftig» ist, sagt er nicht. Im Moment sei der Import von nachhaltigem Kerosin kompliziert, da die Abläufe noch nicht standardisiert seien. Der Einfluss des Flughafens sei ohnehin beschränkt: «Wir arbeiten aber daran, günstige Voraussetzungen für die Lieferung des nachhaltigen Treibstoffs zu schaffen.»

Es fehlt an Bio-Sprit



Noch sind die Hindernisse gross. Das beginnt beim Treibstoff selbst. Derzeit reichen die produzierten Mengen bei weitem nicht aus. Pro Jahr verbrennt die Flugindustrie 300 Millionen Tonnen Kerosin. Zum Vergleich: Die finnische Firma Neste, der weltgrösste Hersteller von Bio-Kerosin, baut derzeit in Singapur eine Anlage, die aus Altölen, Lebensmittelresten und pflanzlichem Abfall etwa 1 Million Tonnen Kerosin pro Jahr produzieren kann.

Kommt hinzu: Bio-Sprit ist kaum der Weisheit letzter Schluss. Zwar ist die CO2-Bilanz bis zu 80 Prozent besser als jene fossilen Kerosins. Das gilt aber nur, wenn der grüne Sprit aus Abfallstoffen hergestellt wird. «Werden dafür eigens Pflanzen angebaut, ist die Öko-Bilanz schlecht, und wir konkurrenzieren den Nahrungsmittelanbau», sagt ETH-Klimaforscher Reto Knutti. Nur: Abfallstoffe gibt es kaum genug, um den Bedarf der Airlines zu decken. Knutti selbst sieht die Lösung eher im neuartigen Reaktor, der auf dem Dach der ETH steht.

Dieser produziert aus Sonnenlicht und Luft einen komplett CO2-neutralen Treibstoff. Dass sich das Verfahren auch im grösseren Stil anwenden lässt, ist erwiesen: Letzten Sommer nahm eine Anlage in Madrid den Betrieb auf. Theoretisch wäre es möglich, den gesamten Treibstoffbedarf für den Luftverkehr so zu decken – es bräuchte dafür eine Solaranlage von der Grösse der Schweiz. Aus Sicht der Forscher gäbe es weltweit ohne weiteres genügend gut besonnte Flächen – etwa in Wüsten, die dafür infrage kämen. «Entscheidend sind die Kosten für solche Anlagen», sagt Knutti.

Die Sache mit dem Preis



Das sehen auch Flughafen-Sprecher Bircher und Swiss-Mediensprecherin Karin Müller so. Die Wirtschaftlichkeit sei ein zentraler Faktorfür eine Umstellung auf klimaneutralen Treibstoff, sagt Müller. Öko-Sprit ist derzeit rund dreimal teurer als fossiles Kerosin, beim synthetischen Treibstoff dürfte das ähnlich sein, wenn er dereinst industriell produziert wird.

Was das konkret heisst, will die Swiss nicht beziffern. Die möglichen Mehrkosten lassen sich aber abschätzen, wenn man auf der Swiss-Website beispielsweise für einen Flug von Zürich nach New York und zurück die Öko-Treibstoff-Option wählt: Der Flug, der regulär gut 900 Franken kostet, wird um 407 Franken teurer. «Das Ticket würde also nicht unbezahlbar», sagt Klimaforscher Knutti. Auch sei zu erwarten, dass die Mehrkosten mit dem Bau grösserer Produktionsanlagen sinken. Jedoch: Wer denselben Flug auf anderem Weg kompensiert, etwa bei Myclimate, zahlt zwischen 56 und 175 Franken.

Nur wenige kompensieren



Sicher ist: Freiwillig zahlen die wenigsten Kundinnen und Kunden einen Aufpreis. Auch wenn Myclimate letztes Jahr Rekordeinnahmen erzielte, ist der Anteil der Reisenden, die ihren CO 2 kompensieren, gering. Gerade mal jeder hundertste Swiss-Gast, der online bei der Airline bucht, zahlt mehr fürs Klima – und davon wählen die wenigsten den Öko-Treibstoff. Die meisten entscheiden sich dafür, das CO 2 ganz oder grösstenteils mittels Aufforstung zu kompensieren, was 20 Jahre dauert, dafür aber keine 20 Franken kostet.

Die Swiss und der Flughafen fordern deshalb, allfällige Flugticket-Abgaben für die Förderung von synthetischen und Bio-Treibstoffen zu verwenden. Klimaforscher Reto Knuttiunterstützt hingegen den Vorschlag seines ETH-Kollegen Anthony Patt: ein Gesetz, das den Airlines eine steigende Quote an nachhaltigem Treibstoff vorschreibt. Norwegen und Frankreich kennen solche Quoten bereits. Damit regle der Markt den Rest, glaubt Knutti: «Für Investoren werden die Produktionsanlagen interessant, wenn sie wissen, dass Airlines den Treibstoff benötigen.»