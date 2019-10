SRF-Bühne nur für Köppel und Schlatter – Noser «erstaunt»

Kaum ist der Ärger von FDP-Präsidentin Petra Gössi über SRF etwas verraucht, ist schon wieder Feuer im Leutschenbach-Dach.

Heute Dienstagabend wird der «Club» gesendet zum Thema «Grün legt zu – Und jetzt?». Eingeladen sind neben Klimaaktivisten und Ex-Grünen-Nationalrat Josef Lang SVP-Nationalrat Roger Köppel und Marionna Schlatter, gewählte Nationalrätin der Grünen. Pikant: Beide befinden sich aktuell im Wahlkampf um den zweiten Zürcher Ständeratssitz, gewählt wird am 17. November.

Noser: «Ich bin erstaunt»

Dabei dürfen gemäss SRF-Richtlinien keine Kandidierenden so kurz vor einem Wahlgang einzeln eingeladen werden. Niemand soll durch einen prominenten Auftritt bevorteilt werden. Oder es müssen gleich alle zum Zug kommen wie in der «Arena» vom 20. September , in welcher der Zürcher Ständeratswahlkampf thematisiert wurde.

Der dritte Kandidat für den Ständerat, FDP-Amtsträger Ruedi Noser, wurde aber nicht eingeladen, wie er auf Anfrage bestätigt. Obwohl er im Initiativkomitee der Gletscherinitiative sitzt, die sich stark mit der Klimafrage befasst. Für die FDP diskutiert der Berner Nationalrat Christian Wasserfallen mit.

«Marionna Schlatter und Roger Köppel kommen nicht als Ständeratskandidaten in die Sendung»«Club»-Moderatorin Barbara Lüthi

Noser ist etwas irritiert: «Ich bin erstaunt, dass SRF zum jetzigen Zeitpunkt einzelne Kandidierende einlädt», sagt er. Zumal er selber im September – ebenfalls für einen «Club» – von SRF wieder ausgeladen worden war mit der Erklärung: Wahlkampf. Dennoch bleibt Noser cool: «Ich trage das mit einer gewissen Gelassenheit», sagt er.

SRF-Moderatorin wehrt sich

«Club»-Moderatorin Barbara Lüthi sieht die SRF-Richtlinien nicht verletzt. «Marionna Schlatter und Roger Köppel kommen nicht als Ständeratskandidaten in die Sendung, sondern als zwei gegensätzliche Stimmen nach dieser Wahl», schreibt sie auf Anfrage.

Schlatter habe als Präsidentin der Grünen Kanton Zürich einen Erfolg erreicht und selber voll von der grünen Welle profitiert, so Lüthi. «Innerhalb von rund sechs Monaten wurde sie Kantonsrätin und dann auch gleich noch Nationalrätin.»

«Club»-Gesprächsleiterin Barbara Lüthi: «Wenn wir spezifisch über die Gletscherinitiative reden, ist Ruedi Noser auf jeden Fall zu berücksichtigen.» Foto: Oscar Alessio/SRF

Roger Köppel wiederum habe der SVP in klimapolitischen Fragen im Wahlkampf den Stempel aufgedrückt. Keiner habe so viel Aufwand für den Wahlkampf betrieben. «Fast keiner ist mit Greta und der Klimajugend so hart ins Gericht gegangen.» Und trotzdem hat die SVP fast vier Prozent Wähleranteil verloren, fügt Lüthi an. Im «Club» gehe es vor allem darum zu diskutieren, was der grüne Erdrutschsieg für die Schweizer Bevölkerung bedeutet.

Ruedi Noser sei ein interessanter Gesprächsgast und auch im «Club» gern gesehen, so Lüthi weiter. «Wenn wir spezifisch über die Gletscherinitiative reden, ist er auf jeden Fall zu berücksichtigen.» Zum September-«Club» sagt Lüthi, SRF habe zunächst eine Ausgabe zum Zürcher Wahlkampf geplant, sich dann aber entschieden, zum Thema eine «Arena» zu machen. «Und da war Ruedi Noser dabei.»