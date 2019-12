Ölheizungen ersetzen: Zürich will mit Millionen nachhelfen

Der grüne Zürcher Baudirektor Martin Neukom macht ernst mit dem Kampf gegen Öl- und Gasheizungen. Der Kanton will in den kommenden vier Jahren 33 Millionen Franken aufwerfen, damit mehr CO2-Schleudern durch Wärmepumpen oder moderne Holzheizungen ersetzt werden. Damit hält Neukom sein Versprechen, noch vor Ende Jahr konkrete Klimamassnahmen zu präsentieren.

Allerdings: So richtig konkret ist die Ankündigung auch wieder nicht. Es ist noch nicht genau definiert, was genau mit wie viel Geld gefördert werden soll. Die Baudirektion will zuerst das Ja des Parlaments zum nötigen Rahmenkredit abwarten, bevor sie das im Detail ausführt. Die Gründe für dieses Vorgehen legte sie heute Vormittag in einer Medienmitteilung nicht offen.

Insgesamt sogar 180 Millionen

Im Endeffekt wäre das Programm noch deutlich umfangreicher, denn der Bund beteiligt sich an den Anreizen für Hauseigentümer. Sein Anteil ist einerseits an die Einwohnerzahl gekoppelt, andererseits erhöht er seine Unterstützung, je mehr ein Kanton selber für solche Förderprogramme ausgibt. Sagt der Kantonsrat Ja zu den 33 Millionen Franken, stehen für die kommenden vier Jahre insgesamt 180 Millionen Franken für Zürcher Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer bereit.

Im Kanton Zürich besteht gemäss der Baudirektion erhebliches Potenzial für energetische Gebäudesanierungen. Gut 40 Prozent der gesamten CO2-Emissionen entstehen durch Gebäude, weil Heizungswärme und Warmwasser noch oft mit Erdöl und Erdgas erzeugt werden. (hub/sda)