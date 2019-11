Umstrittenes Noser-Inserat: Regierung spricht sich selber frei

Das Inserat sortge für Wirbel, jetzt hat der Regierungsrat entschieden: Gleich fünf Regierungsräte und -rätinnen haben gemeinsam auf einem Zeitungsinserat für den Ständeratskandidaten Ruedi Noser (FDP) geworben. Die Grünen beschwerten sich lautstark. Die Jungsozialisten reichten eine Stimmrechtsbeschwerde ein, weil das Wahlinserat erwecke den Eindruck, dass sich der Regierungsrat als Gremium für Noser einsetze.

Nun tritt der Regierungsrat, der gleich selber über die Juso-Beschwerde zu befinden hatte, nicht auf die Einsprache ein. Das hat er heute Donnerstag mitgeteilt. «Dass das Inserat keine offizielle Verlautbarung des Regierungsrates ist, ist ohne weiteres erkennbar», heisst es in der Mitteilung. Es werde weder das offizielle Logo noch die offizielle Schrift verwendet. «Für die Leserin und den Leser ist klar erkennbar, dass es um Wahlwerbung von fünf einzelnen Regierungsmitgliedern geht», so der Regierungsrat.

Das umstrittene Inserat (zum Vergrössern bitte anklicken).

Damit fehle ein sogenanntes Anfechtungsobjekt, weswegen man nicht auf die Beschwerde eintrete. Für eine Einsprache müsste eine Handlung des Regierungsrates vorliegen. Das sei aber eben nicht der Fall.

Die Juso überlegt weitere Schritte

Die Juso prüft nun, ob sie den Entscheid akzeptieren will oder nicht. Überrascht ist Co-Präsidentin Nadia Kuhn vom Entscheid nicht. Schliesslich sei es eine Beschwerde über den Regierungsrat an den Regierungsrat gewesen. «Da ist eine offensichtliche gewisse Befangenheit im Spiel», sagt sie. Die Jungsozialisten können nun innert 30 Tagen gegen den Entscheid Beschwerde beim Bundesgericht einreichen.

Die Grünen sprechen in einer Mitteilung von einem «eigenwilligen Rechtsverständnis», die der Regierungsrat an den Tag lege, er spreche sich selber frei. Sich nur schon für ein solches Inserat für eine der beiden Ständeratskandidierenden hinzugeben, lasse demokratisches Fingerspitzengefühl vermissen, schreiben die Grünen. Aber: «Dass nun die gleichen fünf Regierungsratsmitglieder am Entscheid über eine Stimmrechtsbeschwerde mitwirkten, die ihre eigene Handlung zum Thema hatte, ist doch sehr befremdlich.» Die Grünen erachten deshalb den Weiterzug der Stimmrechtsbeschwerde der Juso «für dringend nötig».

Auf den zweiten Ständeratswahlgang von kommendem Sonntag hätte die Stimmrechtsbeschwerde keinen Einfluss gehabt. Die Juso verlangte einzig vom Regierungsrat, Stellung zum Inserat zu beziehen und die genannten Ratsmitglieder, welche im Inserat erscheinen, zu rügen.

(sip)