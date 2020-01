Rosengarten-Affäre: Strafanzeige eingereicht

Die Justizbehörden müssen sich mit einem Sitzungsprotokoll der kantonsrätlichen Vekehrskommission befassen, beziehungsweise mit der Weitergabe des Papiers. Die Kommission hat Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses eingereicht. Der Beschluss fiel einstimmig, teilte die Kommission heute Donnerstag mit. Der Zürcher Ex-Stadtpräsident Josef Estermann (SP) hatte in einem NZZ-Interview aus dem Protokoll zitiert und angeboten, das Protokoll zu lesen. Dem «Tages-Anzeiger» gewährte er ebenfalls Einblick ins Papier (lesen Sie hier mehr dazu).

Wichtig für offene Diskussion

Die Protokolle der Sachkommissionen sind im Gegensatz zu den Protokollen der öffentlichen Sitzungen des Kantonsparlaments vertraulich. «Die Vertraulichkeit garantiert die wichtige offene Diskussion in den vorberatenden Kommissionen unter den Mitgliedern, der Vertretung der Regierung und Verwaltung und anderen Beteiligten im Rahmen des Meinungsbildungsprozesses», schreibt die Kommission.

Die Strafanzeige sei aus grundsätzlichen Überlegungen eingereicht worden, heisst es weiter. Die Kommission hält zudem fest, dass die von Estermann öffentlich zitierte Aussage des Leiters des Amts für Verkehr aus dem Zusammenhang gerissen und unvollständig wiedergegeben worden sei. Verkürzte Wiedergaben oder Auszüge nur von Teilen des Protokolls führten aber «zu inhaltlich falschen Aussagen».

Streitpunkt Strassenkapazität

Das erwähnte Zitat lautet: «Angestrebt mit diesem Projekt wird, im Strassenverkehr und im öffentlichen Verkehr mehr Kapazität anzubieten.» In einer Abmachung mit der Stadt Zürich hat der Kanton aber festgehalten, dass die Kapazität von heute – insgesamt 56'000 Fahrzeuge am Tag – nicht erhöht werden soll. So steht es auch in der rechtsverbindlichen Abstimmungszeitung.

Die heikle Passage im Ausriss des Protokolls der Verkehrskommission.

In einem Monitoring soll nach dem Bau des Rosengartentunnels, über den am 9. Februar abgestimmt wird, die Situation beobachtet werden. Falls mehr Autos die Verkehrsachse befahren, sollen die Behörden Massnahmen ergreifen.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Kommission Anzeige erstattet. 2013 wurde SP-Kantonsrätin Sabine Ziegler darauf wegen Amtsgeheimnisverletzung zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Mal 70 Franken verurteilt, weil sie Interna an ein politisches Komitee weitergereicht hatte. Dazu wurden Ziegler Verfahrenskosten von 900 Franken aufgebrummt.

(pu)