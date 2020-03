Schluss mit Prämienverbilligungen dank Zahlungen in die dritte Säule

Studierende, deren Eltern genug verdienen, erhalten künftig keine Verbilligung mehr für die Krankenkassenprämien. Dasselbe gilt für Personen, die nur deshalb ein tiefes steuerbares Einkommen ausweisen, weil sie ihr Geld in eine Hausrenovation gesteckt haben oder freiwillige Beiträge in die Pensionskasse und die dritte Säule einbezahlt haben. Der Regierungsrat hat ein entsprechendes Gesetz per 1. April in Kraft gesetzt. Angewendet wird es erstmals im kommenden Jahr.

Damit soll mehr Geld für jene zur Verfügung stehen, die wirklich in bescheidenen Verhältnissen leben. Bisher kamen auch Personen in den Genuss der Verbilligung, die diese eigentlich nicht nötig hätten.

Drei von zehn Haushalten unterstützt

Auf 2021 ändert sich auch das System für die Auszahlung. Bisher wurde die Verbilligung erst nach der definitiven Steuerveranlagung ausbezahlt. Neu wird die Prämienverbilligung jeweils provisorisch festgelegt, Basis ist die Steuerveranlagung vom Vorjahr. Allerdings werden zunächst nur 80 Prozent der Verbilligung ausbezahlt.

Liegt die Steuereinschätzung später definitiv vor, erhalten die Betroffenen entweder den Rest gutgeschrieben – oder sie müssen zurückzahlen, was sie zu viel erhalten haben.

Was sich nicht ändert: Auch künftig werden drei von zehn Haushalten im Kanton finanziell unterstützt. Im laufenden Jahr wendet der Kanton Zürich dafür insgesamt rund 970 Millionen Franken auf.