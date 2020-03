Zürcher Schulen werden zu Krippen

Im Sekundarschulhaus Petermoos in Buchs haben sie es kommen sehen: Die Corona-Krise macht die Schliessung der Schule nötig. Deshalb hat Schulleiter Ralph Zollinger die Lehrerinnen und Lehrer schon in den Sportferien zur ersten Krisensitzung aufgeboten. Ziel: Wie gehen wir mit kranken Kindern um, und wie organisieren wir uns, wenn wir zumachen müssen? «Das zahlt sich jetzt aus», sagt er, «bei uns trifft die Schulschliessung niemanden unvorbereitet.»

Mit dem Quereinsteiger Tim König hat Zollinger aus seinem Lehrerteam zudem einen idealen Corona-Case-Manager gefunden. Der ehemalige Tierarzt richtete ein Krankenzimmer ein, in dem kränkelnde Schüler separiert werden können – einmal ist es bereits gebraucht worden. Hauptsächlich ist König aber am Telefon mit Eltern von kranken Kindern – derzeit sind es 13.

Gestern hat Marlise Fahrni, die Präsidentin der Schulgemeinde Regensdorf/Buchs/Dällikon, die Schulleiter und den Chef der Schulverwaltung zu einer weiteren Krisensitzung aufgeboten. Sie beginnt mit Fernsehen schauen. Am Bildschirm verkündet Bildungsdirektorin Silvia Steiner mit ernster Miene: «Wir sind froh um den Entscheid des Bundesrates. Wir hätten sonst selber Schulschliessungen angeordnet.»

Diese gelten im Kanton Zürich nicht nur bis zum 4. April, sondern gleich bis nach den Frühlingsferien Ende April. Sämtliche Unterrichtsveranstaltungen in den Schulhäusern sind verboten.

Verwirrung um Betreuung

Und dann sagt die Bildungsdirektorin einen Satz, der in Fahrnis Krisensitzung Verwirrung stiftet: «In der Schule ist nur der Unterricht untersagt, nicht aber die Präsenz.» Denn es ist die Betreuung von Kindern sicherzustellen, für welche die Eltern ­keine Aufsichtspersonen finden können. Besonders gilt das für Eltern, die Pflegerinnen, Polizisten und Angestellte des öffentlichen Verkehrs sind. Denn sie haben derzeit eine besonders wichtige Aufgabe.

Was heisst das jetzt? Müssen die Lehrerinnen und Lehrer am Montag zu Hause bleiben oder in die Schule kommen und Schüler betreuen? Und: Müssen sie die anwesenden Kinder nur betreuen, oder dürfen sie diese auch unterrichten?

Journalisten stellen diese Fragen auch. Silvia Steiner meint: Es sei ihr bewusst, dass einige Chaostage auf die Schulen zukämen, aber: «Kein einziges Kind soll gefährdet oder unbetreut sein.» Zudem gehe es darum, die besonders gefährdeten Grosseltern der Kinder zu schützen. Lehrpersonen seien grundsätzlich in der Schule anwesend. Vulnerablen Lehrpersonen und solche, die zu einer Risikogruppe gehören, dürfen von zu Hause aus oder an einem anderen Ort arbeiten.

Für Ralph Zollinger und Schulpräsidentin Fahrni ist klar: Bevor im Petermoos Kinder betreut werden, muss das weitere Vorgehen besprochen werden. Zudem muss klar sein, wie viele Kinder eine Betreuung in der Schule brauchen.

Darum heisst es im gestern Abend verschickten Elternbrief: «Die Schulleitungen, die Lehrpersonen sowie das Krisenteam werden sich am Montag zusammensetzen, um das weitere Vorgehen zu planen. Behalten Sie Ihre Kinder zu Hause. Für begründete Notfälle werden wir ab Dienstag eine Betreuung am Vormittag organisieren.»

Eigenverantwortung gefragt

Und wie kommt die Schulschliessung bei den Schülerinnen und Schülern im Petermoos an? «Homeoffice ist nicht so schlimm. Ich werde versuchen, jeden Tag ein paar Stunden zu arbeiten», sagte die 15-jährige Sekschülerin Urata Hajrizaj gestern Nachmittag auf dem Schulhausplatz. Schulleiter Ralph Zollinger freut dies, doch so richtig daran glauben mag er nicht. Am liebsten würde er jeden Morgen eine verbindliche Arbeitszeit von den Jugendlichen verlangen. Doch wie soll man das kontrollieren, wenn sie nicht da sind?

Zollinger hofft nun auf die Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler, welche im Atelierunterricht im Petermoos täglich geübt wird.

Bildungsdirektorin Silvia Steiner sicherte den Schulen in dieser schwierigen Zeit Unterstützung zu. Für den digitalen Unterricht steht eine Website zur Verfügung. Der Lehrmittelverlag Zürich stellt im Laufe des Montags kostenlose Sonderlizenzen für digitale Lehrmittel von der 1. Primar- bis zur 3. Sekundarklasse zur Verfügung, damit die Schülerinnen und Schüler online lernen können.

Krippen bleiben offen

Weiter kündigte Steiner an, dass wichtige Prüfungen stattfinden können. Nachprüfungen und Aufnahmeprüfungen an die Fachmittelschulen am 25. März werden mit den nötigen Sicherheitsmassnahmen durchgeführt. Maturaprüfungen und Lehrabschlussprüfungen sollen auch nicht abgesagt werden.

Neben den Volksschulen hat die Bildungsdirektion auch den Präsenzunterricht an den Berufsschulen, an den Gymnasien und an der Universität untersagt. Die Gebäude der Universität bleiben allerdings offen, Forschung und Administration sind von der Schliessung nicht betroffen. Auch die ETH stellt am Montag voll auf digitalen Unterricht um.

Weiterlaufen soll der Betrieb in Kinderkrippen, doch die Bildungsdirektion will dazu noch Empfehlungen abgeben.