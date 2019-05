Sein erster Räuschling schlägt gleich alle anderen

Eine alte, traditionelle Winzerei mit einem an Berufsjahren jungen Winzer ist Sieger der Degustation von Räuschling-Weinen vom Zürichsee mit Jahrgang 2018. Das Weingut Schipf in Herrliberg am Zürichsee mit dem Betriebsleiter und diplomierten Önologen Jonas David Ettlin hat den Räuschling gekeltert, den die Jury am meisten überzeugt hat. Er ist elegant und vielschichtig in der Nase, auszumachen sind Aromen von Apfel, Blumenwiese und sogar Nüssen.

Das Resultat der Degustation hat Ettlin gefreut, er war aber auch sehr überrascht. Denn der 39-Jährige ist erst seit einem Jahr für die Weine auf dem stattlichen Gut mit Blick auf den Zürichsee verantwortlich. Und es ist der erste Räuschling überhaupt, den er gekeltert hat. Vielleicht ist aber auch gerade dies das kleine Geheimnis hinter seinem ausgezeichneten Wein. Er hat mit benachbarten Winzerkollegen wie dem Meilemer Hermann «Stikel» Schwarzenbach, der für die eigentliche Renaissance des Räuschlings steht, über die für ihn neue Traubensorte und das Vinifizieren gesprochen. Doch der neue Winzer des Weinguts Schipf hatte eine klare Vision, wie sein Räuschling werden sollte. Und die hat sich offenbar mit dem Geschmack der Jury gedeckt.

«In meinem Walliser Praktikum sagten die Winzer: Wenn du in der Deutschschweiz Weisswein verkaufen willst, dann mache ihn süss.»Jonas David Ettlin

Ettlin hat sich für einen trockenen Räuschling entschieden. Einen, bei dem der Charakter der Traubensorte im Vordergrund steht. Einen, der sich durch Komplexität auszeichnet. Als Vorbild hatte er einen Wein wie den Petite Arvine im Hinterkopf, den er von seinen Praktikumsplätzen im Wallis her kennt. «Mit Restsüsse könnte ich den Wein runder und lieblicher machen – und damit gar Fehler überdecken», sagt er. Süssliche Weine, das ist Ettlin bewusst, würden möglicherweise auf einen breiteren Kundenkreis stossen. «In meinem Walliser Praktikum sagten die Winzer: Wenn du in der Deutschschweiz Weisswein verkaufen willst, dann mache ihn süss.»

Hefe zum Gären – andere Hilfsmittel kennt er nicht

Ettlin lässt nur reife Früchte zur Presse fahren, qualitativ minderwertige Trauben sind aussortiert. Den Saft der Früchte lässt er voll durchgären. Damit erreicht er diese trockene Komplexität. Und er verzichtet darauf, zurückbehaltenen Traubensaft am Schluss dazuzugeben, wie das andere Winzer zum Süssen der Weine machen. Sein Wein ist naturbelassen, ausser einer Hefe zum Gären setzt er keine anderen Hilfsmittel ein.

Das Weingut Schipf, das im Besitz der Familie von Meyenburg ist, setzt seit langem dieselbe Hefe ein. Der 78-jährige Kaspar von Meyenburg, der im Gut selber wohnt und täglich bei Ettlin im Weinkeller oder im Weinberg vorbeischaut, war Professor für Mikrobiologie. Seine Doktoratsarbeit befasste sich – mit Hefe. Von Meyenburg bewirtschaftete den Weinberg bis vor einem Jahr selber, Ettlin folgt ihm als professionell ausgebildeter Önologe. «Kaspar von Meyenburg ist ein Winzer, der für traditionelle, klassische Weine steht.» Er diskutiere oft mit ihm über die Arbeit, sie würden die Weine auch immer gemeinsam degustieren.

Gewinnt den 1. Platz: Der Räuschling vom Weingut Schipf. Bild: Andrea Zahler

Von Meyenburg ist mit dem Wein gross geworden, Ettlin dagegen ist ein klassischer Quereinsteiger. Er ist in Birchwil bei Nürensdorf im Zürcher Unterland aufgewachsen. Nach der Matura wollte er bereits Önologie studieren, doch an der Uni und an der ETH wäre dies nur im Nebenfach möglich gewesen. Zu einem Hauptfach konnte er sich nicht entscheiden. So zog er ins Bündnerland – das Skifahren lockte ihn – und machte eine Ausbildung in Marketing und Tourismus. Schon bald liess er sich von Schweiz Tourismus anstellen, wo er für den russischen Markt verantwortlich war. Er leitete während dreier Jahre das Schweizer Büro in Moskau. Mit 30 Jahren allerdings fragte er sich, ob er diesen Job tatsächlich die nächsten 35 Jahre ausüben wolle. Und er entschied sich, doch noch ein Studium der Önologie aufzunehmen. Nach dem Abschluss leitete er zunächst drei Jahre den Weinbau der Kartause Ittingen, bis er das Angebot von Kaspar von Meyenburg erhielt.

Der Sommersitz reicher Zürcher Familien

So ist er ins Weingut mit seiner langen Geschichte gekommen. Der Weinbau der Schipf geht bis ins Jahr 1398 zurück. Ettlin keltert als Betriebsleiter nun Weine aus elf verschiedenen Rebsorten – vom Pinot noir über den Räuschling und Riesling-Sylvaner bis hin zum Gewürztraminer. Die Weinberge liegen allesamt bei der Liegenschaft mit den stattlichen Häusern an den steilen, südwestlich gerichteten Schipfhalden in Herrliberg. Die Weine reifen in einem wahren Bijou: dem einzigartigen Gewölbekeller aus dem Jahr 1728. Die 4,5 Hektaren Reben ergeben gegen 30000 Flaschen Wein pro Jahr.

Das Schipfgut wurde 1582 vom Zürcher Tuch- und Seidenhändler David Werdmüller gegründet, im 17. und 18. Jahrhundert von den Familien Werdmüller und Escher zu einem repräsentativen Sommersitz erweitert. Durch Heirat gelangte es vor rund 130 Jahren in den Besitz der von Meyenburgs. Immer wieder war Prominenz vor allem im prächtigen Barocksaal zu Gast. Johann Wolfgang Goethe rief bei seinem Besuch im Jahre 1797: «Hier muss man tanzen!» Und im September 1946 wurde der englische Premierminister Sir Winston Churchill darin zum Bankett geladen.

Zum Test: So schlagen sich 13 Zürcher Räuschlinge in der Degustation Der TA hat die Zürcher Weinspezialität getestet. (ABO+)



(Tages-Anzeiger)